豪華なオーディオシステムが備わる最高級モデル

スバルは2026年4月9日、電気自動車（EV）の新型「トレイルシーカー」を発表し、同日に受注を開始しました。なかでも、最も高価な最上級モデルは一体どのような仕様になっているのでしょうか。

スバル初のEVである「ソルテラ」は2022年5月に発売されました。トヨタとの共同開発によるEV専用プラットフォーム「e-TNGA」を採用したSUVです。

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2025年10月の改良ではデザインを刷新したほか、航続距離の向上や急速充電時間の短縮など、電気自動車としての利便性を高めるアップデートが施されました。

今回発表されたトレイルシーカーは、そんなソルテラをベースとした新型車で、スバルのEV第2弾のミッドサイズSUVとして登場しました。

ラインナップは、ET-SS（FWD／AWD）とET-HS（AWD）の3種類。このうち最も高価なモデルは「ET-HS（AWD）」です。

ボディサイズは全長4845mm×全幅1860mm×全高1675mm、ホイールベースは2850mm。ソルテラ（4690mm）と比べて全長が155mm延長されています。

最低地上高は210mm。SUVとステーションワゴンの要素を融合させた流麗なシルエットです。

ガンメタリック塗装の18インチアルミホイールやラダータイプの大型ルーフレールを装着し、ギア感を強調したデザインとしています。

6つのシグネチャーランプや発光式の六連星オーナメントにはスバルらしさも感じられます。

また、スバルのロゴが入った横一文字のリアコンビネーションランプは、力強く先進的な印象を与えます。ボディカラーは全6色から選択可能です。

内装は2列5人乗りで、水平基調のインストルメントパネルデザインを採用。14インチの大型センターディスプレイには車両情報やハードスイッチが集約され、直感的な操作を可能としています。

シート表皮は上質なナッパレザーを使用した本革を採用。シートやインパネトリム、フロアコンソールリッドなど、各所にブルーのカラーを採り入れ、スバルらしいスポーティさを表現しました。

ステアリングホイールの全周を温めるヒーターを搭載。さらに、運転席・助手席（パワーシート）と後席にもシートヒーターを備えるなど、快適装備が充実しています。

フロアコンソールトレイには、Qi規格に対応のスマートフォン2台を同時充電できるワイヤレス充電器を標準搭載。

最上級モデル専用の装備としては、フロントシートベンチレーションのほかに、ハーマンカードンサウンドシステムという、10スピーカー＋サブウーファーのサウンドシステムを搭載します。

オプションで大型パノラマムーンルーフを装着すれば、開放感のあるドライブを楽しめます。

ソルテラからリアオーバーハングを延長したことで、後席の足元空間にゆとりを確保。ET-HSのラゲッジスペースは619リットルの大容量を実現しています。

安全面では、予防安全パッケージ「スバルセーフティセンス」を装備。それに加えて、渋滞時支援・駐車操作支援機能も搭載しています。

フロントとリアに高出力モーターを搭載するAWDモデルのシステム最高出力は280kW（380PS）に達し、0-100km／h加速は4.5秒を記録。パワフルで爽快な走りを実現します。

また、ドライブモードセレクトには4輪制御システム「X-MODE」を搭載。路面状況に応じて3種類のモードを選択でき、悪路走行をサポートします。

リチウムイオンバッテリー容量は74.7kWh、航続距離はWLTCモードで690kmです。充電は最大150kWの急速充電に対応。

さらに、バッテリー温度を事前に最適化するプレコンディショニング機能により、寒冷地での急速充電性能も高めています。

外気温マイナス10度の厳しい環境下でも、約10％から約80％まで最短約28分で急速充電が可能としています。

なお、価格（消費税込み）は638万円で、最安モデル「ET-SS（FWD）」との価格差は99万円。

国のCEV補助金の交付額は129万円で、補助金受給後の参考価格は509万円となります。そのほかにも、自治体による独自の補助金を受け取れる場合があります。