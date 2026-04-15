【体験者の声】海馬の萎縮からまさかの海馬が回復！？【認知機能改善30秒スクワット】

海馬が萎縮して「１年後には寝たきり」宣告そこからまさかの海馬が回復！

【体験者の声】「私たちMCＩ＆認知症初期から回復しました！」女性70代 飲食店経営

40年以上にわたって主人と２人で飲食店を営んでいましたので、自分がぼけることはないと思っていましたが、少しずつオーダーや簡単な計算を間違ったりするようになりました。年齢的にも仕方ないと思っていたのですが、主人は不安があったのか、私を近所の総合病院に連れて行きました。数日かけて検査をした結果はアルツハイマー型の認知症。医師からは「海馬の萎縮と損傷が進んでいて、このままだと１年後には寝たきりになる可能性もあるので覚悟をしておいてください」とまで言われ、その時のショックは言葉ではとても言いあらわせません。隣で聞いていた主人は茫ぼうぜん然として目には涙がにじんでいました。帰宅しても何をしてよいのかわかりませんでしたが、主人と何でもやってみよう！と話し合い、藁わらにもすがる思いで本山先生がデイケアにいるクリニックで指導を受けることにしました。

30名ほどの仲間たちと一緒に筋トレを行いましたが、筋肉の刺激を脳で感じ取るようにするという意味もよくわからないまま月日が過ぎました。しかし、３カ月を超えたころから筋トレをしているときに筋肉の痛みを感じるようになったのです。そのころから頭の中のモヤモヤしたものが晴れていくような気がしたことを覚えています。

遠距離だったため週に１度しか通えませんでしたが、２年ほどがんばって通いました。クリニックで認知機能テストを実施してもらったところ非常によい結果が出ましたので、近所の総合病院でも２年ぶりに精密検査をしてもらいました。医師は海馬の画像をみながら「海馬が回復しています。こんなことがあるのかな」と驚いたように言いました。認知テストもまったく問題ないレベルまで達しました。

今も元気に主人と二人で飲食店を続けています。仕事はもちろん日常でのミスもほとんどなくなりました。それだけでなく、認知症と診断される前よりも確実に笑顔が増え、日々の幸せをひしひしと感じられるようになったんです。同じ思いを抱えて悩んでいる方に、焦らずコツコツ努力をすることで、病気は克服できるということをお伝えできたら幸いです。

【出典】『認知機能改善30秒スクワット』著：本山輝幸