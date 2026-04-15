ただの花見がこんなに魅力的とは…韓国美人チア、満開の桜に負けないプロポーションでファンを圧倒

韓国の人気チアリーダー、キム・ヒョニョンが桜にも負けない美貌を披露して話題だ。

【写真】キム・ヒョニョン、桜より目が行く圧巻ボリューム

キム・ヒョニョンは最近、インスタグラムで「桜よ、散らないで」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、満開の桜並木の下で佇むキム・ヒョニョンが写っている。清潔感のある白いタートルネックニットに同色のカーディガン、ブラウンのショートパンツを組み合わせ、白のロングブーツを履いて花見を満喫している。

韓国チア界屈指のグラマラスさを誇るだけあって、清純さ漂う写真の中でもボリューミーなプロポーションを披露したキム・ヒョニョン。ショートパンツからスラリと伸びる美脚も見せつけた彼女には、「ホントにすごい…」「女神が舞い降りた」「アメイジング！」「桜よりヒョニョンが魅力的」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ヒョニョンInstagram）

2000年9月5日生まれで25歳のキム・ヒョニョンは、2019年の「ミス・インターコンチネンタル韓国・慶北地区大会」でスター賞と人気賞を受賞し、2020年の「ミス・グリーン・コリア大邱・慶北大会」では最優秀モデル賞を獲得。2021年の「マッスルマニア・オリエンタルチャンピオンシップ」ではマレフィセントのコスプレ姿でコマーシャル部門2位に入賞するなど、さまざまな舞台でその美貌と存在感を証明してきた。

現在は主にチアとして活動しており、韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダース、プロサッカーKリーグの水原FC、男子プロバスケットボールKBLの韓国ガス公社ペガサス、プロバレーVリーグ男子部のKB損害保険スターズ、さらに台湾男子プロバスケの桃園レオパーズの応援団にも所属し、華やかな魅力で人々を虜にしている。