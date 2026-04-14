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AI大学【AI&ChatGPT最新情報】が、「【無料で試す方法も】映画級のAI動画が作れる「Seedance 2.0」完全ガイド！ ～特徴・使い方・作れる動画まとめ～」と題した動画を公開した。動画では、ByteDanceが開発した動画生成AIモデル「Seedance 2.0」の特徴や使い方、生成できる動画の事例を詳しく解説している。



「Seedance 2.0」は、テキストや画像、動画を入力し、動きが安定した高品質な動画を生成できる最上位クラスのAIモデルである。最大9枚の参照画像と最大3本の参照動画を入力でき、動画の延長や編集、サウンドの付与、リップシンクなど多様な機能を備えている。外部のベンチマークテストでもトップクラスの評価を獲得している。先行公開時に、日本のアニメキャラクターなどの無断使用が問題視されて一時展開を停止したが、対処法を模索した上で、4月上旬より全世界への展開を開始した。



動画内では、公式プラットフォーム「Dreamina AI」と個別課金型のプラットフォーム「fal」での使い方を紹介している。「Dreamina AI」は日本語に対応しており、基本有料だが、高速モデルの「Seedance 2.0 Fast」が1回無料で利用可能だ。プロンプト入力やアスペクト比の指定など、簡単な操作で動画を作成できる。一方「fal」では、画像や音声素材を組み合わせてより複雑な生成が可能だが、参照する素材を増やすと価格が上昇するため、動画を作る際は事前に確認した方がいいとアドバイスした。



また、著作権問題の影響で、現時点ではリアルな人物の顔画像を利用した動画生成はサポートされていないと指摘。ただし、AIアバター生成ツールの「HeyGen」を使えば顔を反映した動画が作成できると補足している。さらに、音声付き動画は8秒で約2.5ドル（約400円）と高価である点にも触れ、「アリババやGoogleなどからライバルモデルが出てくれば価格も落ち着いてくる」との見解を示した。興味がある人は、動画の概要欄のリンクから各ツールを試してみることを勧めている。