【牡牛座】週間タロット占い《来週：2026年4月20日〜4月26日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年4月20日〜4月26日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月13日〜4月19日｜総合運＆恋愛運TOP３
『気分が乗らないことがあります』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
思うように動けないことが増えます。頑張り続けて自分を鍛えるより、気乗りしないことには向き合わないでいると良いでしょう。仕事や公の場では周囲の困っている人達をどうしてあげたら良いものかと考えることが増えます。あまり自分の時間を削られたくはないでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
優しくなれないでしょう。ちょっとでも自分が苦労をしそうな相手には、相手に気付かれないように距離を取ります。もちろん勘付かれることもあるでしょう。シングルの方は、諦め癖がある人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたのことを取られないように周囲に広めています。
｜時期｜
4月23日 周囲に対して壁を作る ／ 4日24日 愛を伝えられる
｜ラッキーアイテム｜
本屋
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞