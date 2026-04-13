4月14日に発売される乃木坂46・川粼桜さんの1st写真集『エチュード』（撮影：須江隆治、税込2855円、新潮社）より、4種類の裏表紙が公開されました。公開されたのは、通常版、楽天ブックス限定版、セブンネットショッピング限定版、Sony Music Shop限定版の4種です。



【写真】初めての手ブラ＆Tバック 難関大卒Ｉ砲グラドルの1st写真集 たわわ恵体あらわな透け透けボディスーツや覚悟の全裸カット

通常版の裏表紙は、制服風の衣装でフランス・ニースの街並みを歩くカット。この衣装は、川粼さんがセンターを務めた乃木坂46の5期生楽曲「17分間」をオマージュしたものとなっています。セブンネットショッピング限定版の裏表紙は、画角いっぱいに寄った一枚。夜に撮影されており、ランプの灯りに照らされて儚げな表情を浮かべています。



楽天ブックス限定版の裏表紙は、赤いドレスを着用し、アンニュイな表情を浮かべる一枚。背景にはニースの観光名所であるマセナ広場が写っている。Sony Music Shop版の裏表紙は、花束を胸に抱えて笑顔を浮かべる一枚。ニースの市場で撮影され、この日は色々な路面店で買い物を楽しんでいました。



多才なメンバーが揃う乃木坂46の5期生の中でも、幼少期からフィギュアスケートの経験を持つ異色の存在。あざと可愛いキャラクターで人気を集めてきました。初めてのソロ写真集の撮影地として彼女が希望したのは、かねてより憧れのフランス。気候や雰囲気の異なる２都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出しました。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。花の都・パリでは、おしゃれな街を散策しました。



乃木坂46川粼桜 1st写真集『エチュード』【4月14日発売】【公式X】(@sakuraphotobook)では、先行カットやオフショットを随時公開しています。



【川粼桜さんプロフィル】

2003年4月17日生まれ、神奈川県出身 2022年に5期生として乃木坂46に加入。2022年12月7日の31stシングル「ここにはないもの」に収録された5期生楽曲「17分間」でセンターを務めた。2023年3月には「世界フィギュアスケート選手権2023」（フジテレビ系）スペシャルサポーターに就任。2023年3月29日の32ndシングル「人は夢を二度見る」で初の表題曲選抜入りを果たし、以降連続して選抜メンバーとして活動。2023年10月1日からはNHKラジオ第1「らじらー!サンデー」第1・第3・第5日曜のレギュラーMCに就任。