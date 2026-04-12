1男7女を育てる大家族の母である美奈子が、3人の夫と4度の離婚を経験した波乱万丈な半生を振り返りつつ、今後の結婚観について素直な胸の内を明かした。

【映像】1男7女の子供達と…現在の家族写真

ABEMAで放送された『秘密のママ園 Season2』の「ワンオペママのぶっちゃけ会」に出演した美奈子は、MCの滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみらと共に、育児の苦労やパートナーへの本音を語り合った。峯岸から「何度離婚しても、やっぱり結婚はいいと思えたということか」と問われると、美奈子は「結婚への憧れが結構強いのかもしれない」と自己分析。「いつかは幸せになってやる！」という強い思いを今でも持ち続けていると語り、スタジオを驚かせた。

現在は大家族の母として十分に幸せを感じているとしつつも、「パートナーとの幸せも見てみたい」と、理想の家族像に対する前向きな姿勢を崩さない。一方で、末っ子が7歳になり、長く続いた過酷な乳幼児期の育児に区切りが見えてきたことにも言及。峯岸から「もう子育てには終止符、みたいな？」と振られると、美奈子は「そうですね。もう終わりかな、とは思ってます」と、これ以上の出産や新たな育児のスタートについては消極的な考えを示した。

しかし、峯岸から「最愛の人に出会えた時に、またどうなるか分かりませんからね」とフォローされると、否定はせず笑顔を見せる場面もあった。