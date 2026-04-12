おしゃれ女子の新定番♡ 同アイテムでつくる【レイヤードコーデ】3選
おしゃれ女子の新定番♡ 同アイテムでつくる【レイヤードコーデ】3選
おしゃれ女子が実践している着こなしテクが知りたいコ、集合！そこで今回は、乃木坂46・金川紗耶とともに、同アイテムでつくる「レイヤードコーデ」を3つご紹介します。同じアイテムを重ねるだけでコーデもパッと華やぐ♡ 難しいテクは不要なので、ぜひお試しあれ！
【同アイテムのレイヤード】が超しゃれる♡
異素材MIXも可愛いけれど、実は同じアイテムを重ねるのがおしゃれ女子の新定番だってご存じ？難しいテクは不要。ぜひお試しを♡
Cordinate こなれ感満載な赤を差してオトナなしゃれみ
ポロ×ポロ
王道なボーダートップスも赤インナーのチラ見せでほどよいオトナ感に仕上がる。
Cordinate えり×えりが玄人ぶれちゃう旬コーデ♡
シャツ×シャツ
バルーンシルエットで甘さをプラスすれば、きちんと感と女っぽさを両立できる。
Cordinate カラーの重ね着もシアーなら挑戦しやすい
シアーT×シアーT
シンプルなレイヤードにスカーフで盛り感をプラス。
撮影／nae スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／あきやまひとみ モデル／金川紗耶（本誌専属）
金川紗耶
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
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