並べて推し活・飲んで腸活、双の魅力…人気コラボ第二弾がすごい
昨年、高いクオリティと豊富なバリエーション、さらにはゲーム内で使えるオリジナルグッズプレゼントという充実の内容でファンを歓喜させた「十勝のむヨーグルト」と「刀剣乱舞 ONLINE」の魅惑のコラボが再び！ ４月５日（日）より第二弾企画「十勝のむヨーグルト 腸活には、双（ダブル）の菌キャンペーン」が実施中。
第一弾の「十勝のむヨーグルトを極極飲んで、ちょーすっ斬りキャンペーン」では、690万本超という脅威の累計出荷数を記録。ただ、今回はそこからさらにパワーアップ！ 引き続き対象商品を購入して応募した方にはもれなく「刀剣乱舞 ONLINE」のゲーム内で使えるオリジナルの便利道具をプレゼント。しかも、新アイテムとして『十勝のむヨーグルト ブルーベリー ２０２６（コラボ）』が初登場。なお、こちらの応募期間は６月７日（日）まで。
そして、パッケージもフルモデルチェンジし、前回の10振り（10キャラクター）から今回は40振りと４倍に！ ５つのフレーバー（プレーン・ブルーベリー・糖質 off・１日分の鉄分・ゴールデンパイン）に４種ずつ計20種類のオリジナルデザインが施されている。
「40振りなのに20種類!?」と思われるかもしれないが、なんと今回はゲーム内で特定の刀剣男士を一緒に出陣させると見られるショートストーリー『回想』をテーマに１つのデザインに２振りずつペアとなって登場。
『プレーン』には人気の「三日月宗近・骨喰藤四郎」や「山姥切国広・山姥切長義」をはじめ「雲生・雲次」、「笹貫・古備前信房」。
『ブルーベリー』には「千子村正・蜻蛉切」、「南海太郎朝尊・水心子正秀」、「長曽祢虎徹・源清麿」、「山鳥毛・日光一文字」。
『糖質 off』には「獅子王・小烏丸」、「篭手切江・豊前江」、「白山吉光・一期一振」、「蛍丸・面影」。
『１日分の鉄分』には「和泉守兼定・堀川国広」、「加州清光・大和守安定」、「一文字則宗・孫六兼元」、「後家兼光・姫鶴一文字」。
『ゴールデンパイン』には「小狐丸・鳴狐」、「大典太光世・ソハヤノツルキ」、「陸奥守吉行・肥前忠広」、「大倶利伽羅・火車切」と総勢40振りがラインナップ。
しかも、1つパッケージにつき刀剣男士がデザインされているのは１面ではなく２面も。「十勝のむヨーグルト」のロゴがプリントされた正面には、刀剣を構えたクールなデザインがしつらわれ、側面には美しい景色の前でたたずむ刀剣男士たちがいるのだが、そこには“腸〜”、“双（ダ〜”、“の菌”などの文字が……。
なんとこちら、５つのフレーバーのデザイン4種類にそれぞれ“春夏秋冬”が割り振られ、同じ季節を繋げていくと５つでひとつのデザインに。そして“腸活には、双（ダブル）の菌”の文字が完成する。しかも、春夏秋冬それぞれの季節の景観と相まって刀剣男士たちがかっこよすぎる見事な仕上がり。並べてみるとめちゃくちゃ壮観！これはもう１つのフレーバーだけでなく、コンプリートしたくなること間違いなし。参考までに１つの並びは紹介したが、そのほかはどんなデザインになるのか、ぜひお試しあれ。
これまで様々なキャラクターとコラボしてきた「十勝のむヨーグルト」だが、今回は種類豊富で仕掛けもたっぷりと気合が違う充実度。十勝のむヨーグルトをたっぷり飲んでしっかり腸活しながら、素敵な刀剣男士たちを眺めつつ、刀剣乱舞 ONLINEで遊んでみては。
(C)2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS
第一弾の「十勝のむヨーグルトを極極飲んで、ちょーすっ斬りキャンペーン」では、690万本超という脅威の累計出荷数を記録。ただ、今回はそこからさらにパワーアップ！ 引き続き対象商品を購入して応募した方にはもれなく「刀剣乱舞 ONLINE」のゲーム内で使えるオリジナルの便利道具をプレゼント。しかも、新アイテムとして『十勝のむヨーグルト ブルーベリー ２０２６（コラボ）』が初登場。なお、こちらの応募期間は６月７日（日）まで。
そして、パッケージもフルモデルチェンジし、前回の10振り（10キャラクター）から今回は40振りと４倍に！ ５つのフレーバー（プレーン・ブルーベリー・糖質 off・１日分の鉄分・ゴールデンパイン）に４種ずつ計20種類のオリジナルデザインが施されている。
「40振りなのに20種類!?」と思われるかもしれないが、なんと今回はゲーム内で特定の刀剣男士を一緒に出陣させると見られるショートストーリー『回想』をテーマに１つのデザインに２振りずつペアとなって登場。
『プレーン』には人気の「三日月宗近・骨喰藤四郎」や「山姥切国広・山姥切長義」をはじめ「雲生・雲次」、「笹貫・古備前信房」。
『ブルーベリー』には「千子村正・蜻蛉切」、「南海太郎朝尊・水心子正秀」、「長曽祢虎徹・源清麿」、「山鳥毛・日光一文字」。
『糖質 off』には「獅子王・小烏丸」、「篭手切江・豊前江」、「白山吉光・一期一振」、「蛍丸・面影」。
『１日分の鉄分』には「和泉守兼定・堀川国広」、「加州清光・大和守安定」、「一文字則宗・孫六兼元」、「後家兼光・姫鶴一文字」。
『ゴールデンパイン』には「小狐丸・鳴狐」、「大典太光世・ソハヤノツルキ」、「陸奥守吉行・肥前忠広」、「大倶利伽羅・火車切」と総勢40振りがラインナップ。
しかも、1つパッケージにつき刀剣男士がデザインされているのは１面ではなく２面も。「十勝のむヨーグルト」のロゴがプリントされた正面には、刀剣を構えたクールなデザインがしつらわれ、側面には美しい景色の前でたたずむ刀剣男士たちがいるのだが、そこには“腸〜”、“双（ダ〜”、“の菌”などの文字が……。
なんとこちら、５つのフレーバーのデザイン4種類にそれぞれ“春夏秋冬”が割り振られ、同じ季節を繋げていくと５つでひとつのデザインに。そして“腸活には、双（ダブル）の菌”の文字が完成する。しかも、春夏秋冬それぞれの季節の景観と相まって刀剣男士たちがかっこよすぎる見事な仕上がり。並べてみるとめちゃくちゃ壮観！これはもう１つのフレーバーだけでなく、コンプリートしたくなること間違いなし。参考までに１つの並びは紹介したが、そのほかはどんなデザインになるのか、ぜひお試しあれ。
これまで様々なキャラクターとコラボしてきた「十勝のむヨーグルト」だが、今回は種類豊富で仕掛けもたっぷりと気合が違う充実度。十勝のむヨーグルトをたっぷり飲んでしっかり腸活しながら、素敵な刀剣男士たちを眺めつつ、刀剣乱舞 ONLINEで遊んでみては。
(C)2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS