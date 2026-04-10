ソフトバンクは、新料金プラン「ペイトク2」「テイガク無制限」「ミニフィット2」の提供を6月2日に開始する。

新料金プラン「ペイトク2」でポイント還元率が2倍に

新たに提供される「ペイトク2」は、データ容量が無制限で、決済サービス「PayPay」との連携を強化したプラン。基本料金は1万538円。

PayPayアプリやPayPayカードでの決済時にポイントが付与される「ペイトク2特典」が用意され、特にPayPayカードゴールドをアプリに連携させた場合、翌月からのポイント付与率は従来の2倍となる＋10％に設定される。ポイント付与の上限は月間4000円相当。

家族3人での加入や「おうち割 光セット」、「PayPayカード割」（ゴールド利用で550円割引）を適用し、付与されたポイントを月額料金の支払いに充当した場合、実質負担額は3678円になる。

衛星通信や5G優先通信を追加料金なしで提供

新プランでは、ユーザーの利便性を高める複数の新サービスが提供される。

衛星通信サービス「SoftBank Starlink Direct」は、国内の屋外で圏外となるエリアでも、Starlinkの衛星と直接つながることでSMSなどのデータ通信を可能にする。音声通話は利用できないが、一部の対象アプリでの通信に対応する。

また、混雑時でも優先的に無線リソースを割り当てて高速な5G通信を維持する「Fast Access」や、世界200以上の国・地域でデータ通信が無制限に利用できる「海外データ放題（1カ月）」も提供される。

このほか「ペイトク2」では、YouTube Premium Liteが1年間無料で利用できるセットも含まれる。

無制限の「テイガク無制限」と2段階の「ミニフィット2」

「テイガク無制限」は、毎月一定の料金でデータ容量が無制限に提供されるプラン。基本料は8008円。同プランには「SoftBank Starlink Direct」「Fast Access」「海外データ放題（1カ月）」の全てが追加料金なしで含まれる。

経済圏での特典も強化され、「PayPayカード割」にゴールドカード向けの割引が新設されるほか、PayPayアカウントとの連携で毎月200円相当のポイントが付与される「毎月ポイント特典」が用意される。

家族3人での加入や固定回線とのセット割引、PayPayカードゴールドでの支払い（550円割引）を適用し、付与ポイントを支払いに充当した場合の実質負担額は4948円となる。

データ使用量の少ない利用者向けの「ミニフィット2」は、2GBまでと5GBまでの2段階の基本料が自動で適用される。基本料は2GBまでが5258円、5GBまでが6358円。

「ミニフィット2」でも「新みんな家族割」による割引（3人以上の加入で月額550円）が受けられるようになるほか、「PayPayカード割」も適用される。

同プランでは「SoftBank Starlink Direct」と最大5日間の「海外データ放題」が追加料金なしで利用できる。

各種割引を最大限適用した場合の月額料金は、2GBまでが3058円、5GBまでが4158円となる。

なお、今回の新プラン提供開始に伴い、「ペイトク無制限」「メリハリ無制限＋」「ミニフィットプラン＋」などの既存プランの新規申し込み受け付けは終了される。