【NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS】 4月10日11時 配信 配信媒体： Prime 1 Studio 公式 YouTube チャンネル

プライム1スタジオは、4月10日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS」にて、スタチュー「ミュージアムマスターライン プレデター2 エルダープレデター」や「アルティメットプレミアムマスターライン エイリアンVSプレデター（コミック） マチコ & ブロークンタスク・プレデター」を公開した。発売日と価格は共に未定。

今回企業向けに開催された展示会にて、『プレデター』シリーズのスタチューを一挙展示しており、『プレデター2』より「ミュージアムマスターライン エルダープレデター」や、『エイリアンVSプレデター（コミック）』より「アルティメットプレミアムマスターライン マチコ & ブロークンタスク・プレデター」を初公開。

またそれ以外にも、同社のスタチューシリーズ「ミュージアムマスターライン」から、「ケルティックプレデター」「スカープレデター」「バーサーカープレデター」「シティハンタープレデター」「ジャングルハンタープレデター」などの、様々なプレデターのスタチューが展示されていた。

「ミュージアムマスターライン プレデター2 エルダープレデター」

「アルティメットプレミアムマスターライン エイリアンVSプレデター（コミック） マチコ & ブロークンタスク・プレデター」

「ミュージアムマスターライン エイリアン VS. プレデター ケルティックプレデター」

「ミュージアムマスターライン エイリアン VS. プレデター スカープレデター」

「ミュージアムマスターライン プレデターズ バーサーカープレデター」

「ミュージアムマスターライン プレデター2 シティハンタープレデター」

「ミュージアムマスターライン プレデター ジャングルハンタープレデター」

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TM & (C) 20th Century Studios

撮影：井上勝也写真事務所