『プレデター』シリーズより「エルダープレデター」や「マチコ & ブロークンタスク・プレデター」のスタチューが初公開！【#NLSXVII】様々なプレデターのスタチューが一挙展示
【NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS】 4月10日11時 配信 配信媒体：Prime 1 Studio 公式 YouTube チャンネル
TM & (C) 20th Century Studios
プライム1スタジオは、4月10日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS」にて、スタチュー「ミュージアムマスターライン プレデター2 エルダープレデター」や「アルティメットプレミアムマスターライン エイリアンVSプレデター（コミック） マチコ & ブロークンタスク・プレデター」を公開した。発売日と価格は共に未定。
今回企業向けに開催された展示会にて、『プレデター』シリーズのスタチューを一挙展示しており、『プレデター2』より「ミュージアムマスターライン エルダープレデター」や、『エイリアンVSプレデター（コミック）』より「アルティメットプレミアムマスターライン マチコ & ブロークンタスク・プレデター」を初公開。
またそれ以外にも、同社のスタチューシリーズ「ミュージアムマスターライン」から、「ケルティックプレデター」「スカープレデター」「バーサーカープレデター」「シティハンタープレデター」「ジャングルハンタープレデター」などの、様々なプレデターのスタチューが展示されていた。
「ミュージアムマスターライン プレデター2 エルダープレデター」スケール：1/3スケール
「アルティメットプレミアムマスターライン エイリアンVSプレデター（コミック） マチコ & ブロークンタスク・プレデター」スケール：1/4スケール
「ミュージアムマスターライン エイリアン VS. プレデター ケルティックプレデター」
「ミュージアムマスターライン エイリアン VS. プレデター スカープレデター」
「ミュージアムマスターライン プレデターズ バーサーカープレデター」
「ミュージアムマスターライン プレデター2 シティハンタープレデター」
「ミュージアムマスターライン プレデター ジャングルハンタープレデター」
TM & (C) 20th Century Studios
撮影：井上勝也写真事務所