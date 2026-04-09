「いずれ、マネジャーもいらなくなる」もこみち、貫地谷、檀れい…事務所退社ラッシュと「AIの関係」

３月31日の年度末で契約終了

芸能界で地殻変動が起きている。

新年度を前に俳優、タレント、お笑い芸人の退所が相次いだのだ。

年度末の３月31日に事務所退所を発表したのは、俳優の速水もこみち（41）と女優の貫地谷しほり（40）。速水は、

〈10代後半で芸能界に入り、経験もなく右も左も分からなかった自分に、関係者の皆さま、そしてファンの皆さまの応援とお力添えのおかげで、人生でなかなか経験できないような素敵な景色を共に見させていただきました〉

と感謝のコメントを発表。貫地谷も、

〈中学２年生の頃スカウトされこの世界に入りました。夢を持った事もなかった私に人前に立ってお芝居をするという大胆な夢を与えてくれました。辛抱強く寄り添ってくれて26年。これまでの経験が今の私を作ってくれました〉

とつづった。このほか、タレントの王林（28）も３月31日付で所属事務所との契約を終了し、地元・青森の「リンゴミュージック」に復帰している。

お笑い界も騒がしい。

『ライセンス』藤原一裕（48）、元『天竺鼠』の天竺川原（46）が吉本興業を退所。R−１王者の三浦マイルド（48）も卒業し、４月からは吉本に来た仕事の仲介だけを頼む「営業サポート契約」に切り替わる。

このほか３月中に女優の檀れい（54）、シンガー・ソングライターのmiwa（35）がそれぞれ事務所から巣立っていった。

売れっ子でも月給50万円

これらは一部で「退社ラッシュ」と報じられたが、今後もこの流れは続くとみられている。芸能プロ関係者の話。

「10年前に比べて、芸能人の稼ぎ方が多岐にわたるようになった。以前はテレビに出て顔と名前を売り、CMをゲットして初めて大金を手にできたが、今はユーチューブやインスタグラム、TikTokなどのSNSでバズってしまえば、月に100万円は楽に稼げる」

事務所に在籍している限り、ギャラを分け合うことになる。その割合は事務所にもよるが、テレビなどの仕事ではタレントが７で事務所が３、もしくはタレント６で事務所４の割合で引かれることが多い。

給料体系も事務所ごとに違い、歩合制や月給制などさまざまだ。中堅芸能プロマネジャーはこう話した。

「ウチだと、ヒロイン級の女優でCMにも出ていた若手が月給50万円でした。彼女は不満を募らせ、事務所を去ってしまいました」

現在はフリーで活躍しているという。

独立すればギャラが丸々、自分のフトコロに入る。この魅力に抗えず事務所を離れるケースが相次いでいるのだが、実は事務所から“隠れリストラ”されているケースもあるという。本サイトの取材に対し、ある芸能プロ幹部はこう話す。

「芸能事務所全体が厳しい経営を迫られている。テレビや映画のギャラが大きく下がる一方で、衣装代やメンテナンス代、人件費は高騰。黒字経営の事務所は数えるほどと言われています。コスパが悪いタレントには他事務所への移籍を勧めたり、契約終了を通達している。これらの経緯は公表されないので、世間的にはタレント側が事務所を“出た”と解釈されるが、“実際は事務所にリストラされていただけ”というケースも少なくない」

ここに来て事務所側の脅威となっているのがAIだという。

とある大物女優は月額３万円ほどをAIに割き、自身の市場価値やギャラの適正価格を算出してもらい、それをもとに事務所側と交渉しているという。ある芸能マネジャーは取材に対し危機感を隠さなかった。

「スケジュール管理はもちろん、効果的な売り出し方もAIに聞けば瞬時に答えてくれる。この女優さんはまだプロダクションに所属しているが、送迎の問題さえ解決できれば独立するかもしれませんね。いずれ、マネジャーのいらない時代が来るでしょう」

芸能界にも時代の波が押し寄せているようだ。