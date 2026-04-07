ホワイトハウスで記者会見を行うトランプ米大統領＝6日/Evelyn Hockstein/Reuters

（CNN）トランプ米大統領は6日、イラン領内で撃墜された米空軍戦闘機の乗員2人目が行方不明であるとの3日の初期報道を巡り、情報を「漏洩（ろうえい）」した記者を収監すると威嚇した。

トランプ氏は記者会見で、情報漏洩によりイランでの軍事救出作戦が困難になったと述べた。米当局者らは、3日に1人目の乗員が救出された後、この件を公にしないよう努めていたという。

トランプ氏は、救出作戦について説明する中で、「我々はそれを報じた報道機関へ行き、『国家安全保障の問題だ。情報源を明かさなければ収監する』と伝える」と述べた。「その記事を書いた人物も、明かさなければ収監される」とも語った。

具体的な報道機関名について、トランプ氏は明言しなかった。ホワイトハウス当局者も、この発言に関する質問への回答を避けた。米軍機の撃墜を巡っては、イランのメディアが、米主要メディアよりも先に報じており、その後、乗員の安否に関する議論がオンライン上で広がっていた。

ホワイトハウス当局者はCNNに対し、「調査を進めている」と述べた。

CNNを含む複数の報道機関は先週、行方不明となった空軍兵と、米軍による捜索・救出作戦について報じた。2人目の空軍士官は最終的に5日未明、極めてリスクの高い任務によって救出された。この任務について、米中央情報局（CIA）のラトクリフ長官は6日、「砂漠の真ん中で一粒の砂を探し出すようなものだった」と評した。

トランプ氏は、2人目の乗員が行方不明であるとの事実が明らかになったことで、イラン軍が警戒を強め、先に発見しようとする動きが生じたと述べた。

「情報を漏らした人物がいたことで、作戦ははるかに困難なものになった。イラン全土が突如として、自国の領内のどこかで命懸けで生き延びようとしているパイロットがいることを知ることになったのだ」（トランプ氏）