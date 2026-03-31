チョコレート菓子「キットカット」約12トン分が欧州で盗難被害に遭った/Phil Noble/Reuters

（CNN）スイスの食品大手ネスレは、欧州で同社のチョコレート菓子「キットカット」40万個以上、約12トン分がトラックから盗まれたと発表した。

同社の声明によると、イタリア中部の工場からポーランドへ向かう輸送中に盗まれたという。

ネスレは「車両と積み荷は現在も所在不明であり、地元当局およびサプライチェーン（供給網）の関係先と緊密に連携しながら捜査を進めている」としている。

盗まれたキットカットは計41万3793個。いずれもパッケージに記載されたロット番号で追跡可能で、該当する商品を見つけた場合は同社に連絡するよう呼びかけている。

声明ではまた、国際海上保険連合（IUMI）と輸送資産保護協会（TAPA）の欧州・中東・アフリカ支部（EMEA）による共同報告書にも言及。同報告書は、貨物盗難や貨物輸送詐欺が増加傾向にあり、手口も巧妙化していると結論づけている。

同社の広報担当者は声明で、「当社はこれまでずっと、キットカットでブレーク（休憩）を、と勧めてきたが、どうやら犯人らはそのメッセージを文字通りに受け取り、12トンを超える当社のチョコレートとともにブレーク（逃走）してしまったようだ」と述べた。

その上で、「犯人らの並外れた味覚には感服するが、貨物盗難はあらゆる規模の企業にとって深刻化する問題であることに変わりはない」と言い添えた。

キットカットは29日にインスタグラムへ投稿した声明で、「消費者の安全上の懸念はなく、供給にも影響は出ていない」と説明している。