猫が『狭い場所』を好む理由

1.身体を守れる安全なシェルター

猫が狭い場所を好む最大の理由は、身を守れる安全な空間になるからです。

野生時代の猫は、自分より大きな動物から身を守る必要がありました。そのため、洞穴や茂みの奥のような「周囲を囲まれた場所」を本能的に安心できる場所として認識しています。

四方が壁に近い空間では背後を気にする必要が少なく、外からの刺激も減ります。結果として警戒心がゆるみ、落ち着いて休める状態になるわけです。

家の中で紙袋や段ボールに入りたがる行動も、この本能の延長と考えられます。猫にとっては単なる箱ではなく、「安全な隠れ家」のような存在です。

2.外の様子を観察するためのベストポジション

狭い場所は、周囲を観察するための拠点にもなります。

狭いスペースに身を潜めることで、自分の姿を目立たせずに周囲の様子をチェックできます。人から見ると「こもっている」ように見える場面でも、猫の頭の中ではしっかりと状況把握が行われています。

たとえば棚の奥、ソファの下、家具のすき間などは、猫にとって観察しやすいポイントです。そこから家族の動きや部屋の変化をじっと見ている姿を見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。

3.体温を保ちやすいから

狭い場所は体温を維持しやすいというメリットもあります。猫の快適温度は人より少し高めで、暖かい場所を好む傾向があります。

身体に近い壁や物に囲まれていると、体の熱が逃げにくくなります。いわば自然な保温空間のような状態です。

毛布の間、洗濯カゴ、箱の中などに入り込む行動もこの理由に当てはまります。寒い季節になるほど、狭い場所に潜り込みたがる姿が増えるはずです。

4.外部からの刺激を減らしてリラックスできる

猫は環境の変化に敏感です。来客や生活音、掃除機の音など、日常の刺激に少し疲れてしまうこともあります。

そんな時、狭い場所は「気持ちを落ち着ける休憩スペース」として機能します。視界が遮られることで情報量が減り、大きな空間よりも安心して休める状態になります。

猫が喜ぶ「狭いスペース」の作り方

猫が安心できるスペースは、少しの工夫で自宅にも作れます。

まず簡単なのは段ボール箱です。猫の体がぴったり収まるサイズを用意し、入口を一つだけ作ります。中に柔らかいタオルや小さな毛布を敷くだけで、立派な隠れ家になります。

もう一つおすすめなのが家具の上や棚の一角です。三方向が壁になるようにクッションを置いたり、家具を配置したりすると猫が安心して休める空間になります。

市販のキャットハウスも良い方法ですが、家にある物でも十分作れます。大切なのは「囲まれている安心感」と「静かな場所」です。

猫が自分から入ってくれる場所を見つけたら、その空間をなるべく邪魔しないようにするのがポイントです。

まとめ

猫が箱や家具のすき間など「狭い場所」に入りたがる姿を見ると、不思議に思うことがあるかもしれません。

けれども、周囲を囲まれた空間は、刺激から少し離れてリラックスすることができます。警戒心の強い猫にとって狭い場所は「なくてはならないスペース」なのでしょう。

家の中に安心できる小さなスペースがあると、猫は自分のペースでくつろぎやすくなります。愛猫が気持ちよさそうに丸くなっている姿を見られたとき、きっと飼い主さんもほっとした気持ちになるはずです。

猫の本能を理解して寄り添うことが、より心地よい暮らしにつながっていくでしょう。