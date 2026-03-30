

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の3月26日から27日の決算発表を経て30日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



▲No.1 アスクル <2678>

26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結経常損益は139億円の赤字(前年同期は96.5億円の黒字)に転落した。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<2678> アスクル 東Ｐ -10.54 3/27 3Q 赤転

<2778> パレモ・ＨＤ 東Ｓ -3.25 3/27 本決算 27.12

<9369> キユソ流通 東Ｓ -3.09 3/27 1Q 6.95

<4465> ニイタカ 東Ｓ -1.33 3/27 3Q 29.44



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした30日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

