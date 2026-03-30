―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の3月26日から27日の決算発表を経て30日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.1　アスクル <2678>
　26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結経常損益は139億円の赤字(前年同期は96.5億円の黒字)に転落した。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<2678> アスクル 　　　東Ｐ 　 -10.54 　　3/27　　　3Q　　　　赤転
<2778> パレモ・ＨＤ 　東Ｓ　　 -3.25 　　3/27　本決算　　　 27.12
<9369> キユソ流通 　　東Ｓ　　 -3.09 　　3/27　　　1Q　　　　6.95
<4465> ニイタカ 　　　東Ｓ　　 -1.33 　　3/27　　　3Q　　　 29.44

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした30日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース