【ゴジュウジャーファイナルライブツアー】最終日の豪華ゲストと新キャラ声優発表！
3月28日（日）に幕を開けた『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーファイナルライブツアー2026』、ツアー最終日となる5月17日（日）大阪SP公演のゲストが決定。また新キャラクター・めーちゃんの声は伊藤美来に決定した。
＞＞＞ゲストや伊藤美来をチェック！（写真11点）
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーファイナルライブツアー2026』が3月〜5月に全国9都市で開演。 ”ナンバーワン” の称号をかけて数々のバトルを繰り広げた『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』。本作で『スーパー戦隊』シリーズは一区切りとなり、その集大成となるビッグイベント。ゴジュウジャーの世界を最前線で駆け抜ける番組キャストが全国の ”獲物”
――――すなわち、ファンのもとへナンバーワンの感謝を届けにいく。
豪華な2部構成となり、 第1部は本編メインライター・井上亜樹子による完全オリジナルのヒーローショー、第2部は、「キャスト＆キャラソンライブ」を開催。1年間の物語、そのすべてを背負い、最後のナンバーワンバトルの幕開けへ――。
3月28日（土）の愛知公演を皮切りに、ついに幕を開けた『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーファイナルライブツアー2026』 。全国のファンたちの期待が高まるなか、ツアー最終日となる5月17日（日）大阪SP公演のスペシャルゲストが決定した。
大阪SP公演は第2部『最強トーク＆ライブ〜祝宴ユニバース〜』を豪華版としてお贈りする特別バージョン。
1公演目【10：00 の回】第2部には、七瀬公 ＜熱海常夏／ドンモモタロウ役＞、中村優一 ＜等々力凱亜／ガオレッド役＞、松田リマ ＜家守召子／＜嘉挧源治／リュウレンジャー役＞らユレッドレーサー役＞、島村龍乃介＜嘉挧源治／リュウレンジャー役＞らユニバース戦士が登場。
2 公演目【13：30 の回】第2部にはテガソードの声を務めた梶裕貴と、テガジューンの声を務めたゆかなが登壇。作中では声の出演のみだった二人がついにファンの前に姿を現す。梶は「この一年間、戦士たちと共に歩んできた者として、ぜひとも FLT（ファイナルライブツアー） に参加させていただきたいと願っておりましたので、とてもとても嬉しく思っております。一緒に ”しあわせナンバーワン" を勝ち獲りましょう！」 とその嬉しさをコメント。ゆかなは 「大切なタイミングにまたテガジューンとして関われることを嬉しく思います。共に歩いた皆さんと、応援してくださった皆様と一緒に見届けることが出来るなんて、こんなに嬉しいことはありません。ゴジュウジャーファイナルライブツアー、どうぞお楽しみに！」 と期待を寄せた。1年間共に歩んだ彼らがどのようなトーク＆ライブを繰り広げるのか――。作中では見られなかったリアルな掛け合いに期待が膨らむ公演になっている。
そして大阪SP公演の全公演第二部には、オープニング・テーマを務めたWienners（ウィーナーズ）と、エンディング・テーマを務めた金子みゆの参戦も決定。ヒーローたちの戦いの物語の背中を押し続けてきたアーティスト2組がツアーファイナルとなる大阪SP公演を盛大に彩る。SP公演3公演目は俳優9名（冬野心央、鈴木秀脩、神田聖司、松本仁、志田こはく、木村魁希、三本木大輔、まるぴ、カルマ）による、ゴジュウジャー卒業公演を予定している。
そしてこの度、5月17日（日）大阪SP公演の配信が決定。詳細は続報をお見逃しなく。
また、大阪公演の見切れ席の販売も決定。チケットは3月29日（日）19：00より販売開始となる。
さらに、本イベントの第1部のヒーローショー『バッコォーン！愛は厄災を超えて』では、グーデバーンと謎に包まれた新キャラクター・めーちゃんが結婚披露宴を挙げるというあらすじが発表されており、ファンの間では「めーちゃんって誰？」と話題沸騰中。そんな注目を集めるめーちゃんの声を、声優の伊藤美来が務めることが決定した。
伊藤は 「まさかテレビで応援していたゴジュウジャーのファイナルライブツアーに出演できるとは思ってもみなくてとても驚きました！ めーちゃんは見た目も可愛らしく、喋り方もきゅるんきゅるんで演じていて楽しかったです。めーちゃんがどのようにお話に関わっていくのかぜひお楽しみに！」 とコメントを寄せており、 その全貌は秘められたまま。一体めーちゃんとは何者なのか？ オリジナルストーリーならではの展開にぜひご注目を。
（C）テレビ朝日・東映ＡＧ・東映
＞＞＞ゲストや伊藤美来をチェック！（写真11点）
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーファイナルライブツアー2026』が3月〜5月に全国9都市で開演。 ”ナンバーワン” の称号をかけて数々のバトルを繰り広げた『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』。本作で『スーパー戦隊』シリーズは一区切りとなり、その集大成となるビッグイベント。ゴジュウジャーの世界を最前線で駆け抜ける番組キャストが全国の ”獲物”
――――すなわち、ファンのもとへナンバーワンの感謝を届けにいく。
3月28日（土）の愛知公演を皮切りに、ついに幕を開けた『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーファイナルライブツアー2026』 。全国のファンたちの期待が高まるなか、ツアー最終日となる5月17日（日）大阪SP公演のスペシャルゲストが決定した。
大阪SP公演は第2部『最強トーク＆ライブ〜祝宴ユニバース〜』を豪華版としてお贈りする特別バージョン。
1公演目【10：00 の回】第2部には、七瀬公 ＜熱海常夏／ドンモモタロウ役＞、中村優一 ＜等々力凱亜／ガオレッド役＞、松田リマ ＜家守召子／＜嘉挧源治／リュウレンジャー役＞らユレッドレーサー役＞、島村龍乃介＜嘉挧源治／リュウレンジャー役＞らユニバース戦士が登場。
2 公演目【13：30 の回】第2部にはテガソードの声を務めた梶裕貴と、テガジューンの声を務めたゆかなが登壇。作中では声の出演のみだった二人がついにファンの前に姿を現す。梶は「この一年間、戦士たちと共に歩んできた者として、ぜひとも FLT（ファイナルライブツアー） に参加させていただきたいと願っておりましたので、とてもとても嬉しく思っております。一緒に ”しあわせナンバーワン" を勝ち獲りましょう！」 とその嬉しさをコメント。ゆかなは 「大切なタイミングにまたテガジューンとして関われることを嬉しく思います。共に歩いた皆さんと、応援してくださった皆様と一緒に見届けることが出来るなんて、こんなに嬉しいことはありません。ゴジュウジャーファイナルライブツアー、どうぞお楽しみに！」 と期待を寄せた。1年間共に歩んだ彼らがどのようなトーク＆ライブを繰り広げるのか――。作中では見られなかったリアルな掛け合いに期待が膨らむ公演になっている。
そして大阪SP公演の全公演第二部には、オープニング・テーマを務めたWienners（ウィーナーズ）と、エンディング・テーマを務めた金子みゆの参戦も決定。ヒーローたちの戦いの物語の背中を押し続けてきたアーティスト2組がツアーファイナルとなる大阪SP公演を盛大に彩る。SP公演3公演目は俳優9名（冬野心央、鈴木秀脩、神田聖司、松本仁、志田こはく、木村魁希、三本木大輔、まるぴ、カルマ）による、ゴジュウジャー卒業公演を予定している。
そしてこの度、5月17日（日）大阪SP公演の配信が決定。詳細は続報をお見逃しなく。
また、大阪公演の見切れ席の販売も決定。チケットは3月29日（日）19：00より販売開始となる。
さらに、本イベントの第1部のヒーローショー『バッコォーン！愛は厄災を超えて』では、グーデバーンと謎に包まれた新キャラクター・めーちゃんが結婚披露宴を挙げるというあらすじが発表されており、ファンの間では「めーちゃんって誰？」と話題沸騰中。そんな注目を集めるめーちゃんの声を、声優の伊藤美来が務めることが決定した。
伊藤は 「まさかテレビで応援していたゴジュウジャーのファイナルライブツアーに出演できるとは思ってもみなくてとても驚きました！ めーちゃんは見た目も可愛らしく、喋り方もきゅるんきゅるんで演じていて楽しかったです。めーちゃんがどのようにお話に関わっていくのかぜひお楽しみに！」 とコメントを寄せており、 その全貌は秘められたまま。一体めーちゃんとは何者なのか？ オリジナルストーリーならではの展開にぜひご注目を。
（C）テレビ朝日・東映ＡＧ・東映
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優