なにわ男子・藤原丈一郎、5年連続5回目の始球式は”気合の一声”ストライク「サイッコーです！」
7人組グループ・なにわ男子の藤原丈一郎（30）が27日、京セラドーム大阪で行われた2026シーズン開幕戦となるオリックス・バファローズ VS. 東北楽天ゴールデンイーグルスの始球式に登板した。
【写真】かっこいい！ユニフォームを着た藤原丈一郎
大の”オリ党”で知られる藤原にとって5年連続5回目となる開幕戦始球式。背番号「728」（なにわ）のユニフォーム姿で登場し、一礼してマウンドに上がった。セットポジションから「やっ！」と気合の一声とともに放たれたボールは、見事にキャッチャーミットに収まった。
始球式後の囲み取材では「サイッコーです。もうほんとにドキドキしました」と興奮冷めやらぬ様子。「周りからは慣れたでしょ？って言われるんですけど、1年に1回のマウンド、1年に1回しか投げられない1球にだいぶ緊張しました」と語った。一方、「芝も変わって去年と景色が違いました。投げやすかったです」と選手のような分析も飛び出した。
今回の投球には、オリックス・古田島成龍選手からのアドバイスがあったそう。「過去の映像、僕の始球式4年分を見てくださって、何が足らないのかっていうのを『声です』って言われて、今回、初めて『やっ！』っていう声を出した」と明かした。
周りからもどよめきが上がった1球を投げられたことに、満足そうな笑顔を浮かべ「もうまっさらな、きれいなボールを始球式のボールを、飾るところに置けるっていうのは、すごいうれしいですよね」と語った。
【写真】かっこいい！ユニフォームを着た藤原丈一郎
大の”オリ党”で知られる藤原にとって5年連続5回目となる開幕戦始球式。背番号「728」（なにわ）のユニフォーム姿で登場し、一礼してマウンドに上がった。セットポジションから「やっ！」と気合の一声とともに放たれたボールは、見事にキャッチャーミットに収まった。
今回の投球には、オリックス・古田島成龍選手からのアドバイスがあったそう。「過去の映像、僕の始球式4年分を見てくださって、何が足らないのかっていうのを『声です』って言われて、今回、初めて『やっ！』っていう声を出した」と明かした。
周りからもどよめきが上がった1球を投げられたことに、満足そうな笑顔を浮かべ「もうまっさらな、きれいなボールを始球式のボールを、飾るところに置けるっていうのは、すごいうれしいですよね」と語った。