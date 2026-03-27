ガチャピンとムック、19年ぶりメジャーリリース決定 玉屋2060％作詞作曲「ともだちのうた」
ガチャピンとムックのオリジナル楽曲「ともだちのうた」が制作され、19年ぶりにメジャーリリースされることが決定した。
【動画】かわいい！ポムポムプリン「プリンとマフィンのポムポムビート☆」「ポムポムPow」ミュージックビデオ
4月2日はガチャピンとムックの誕生日。この特別な日を、より多くの人と分かち合いたいという思いから、『ガチャピン・ムック みんなともだちの日』が制定された。この記念日は、2人の合言葉「みんなともだち」のもと、多くの人とつながり、その輪を広げていくことを目的としている。そしてこの言葉が、人とのつながりを大切にするきっかけとなる“合言葉”として広がっていくことへの願いが込められている
この記念日を祝い、ガチャピンとムックのオリジナル楽曲「ともだちのうた」が制作され、19年ぶりにメジャー配信リリースされることが決定。配信日は4月2日となる。
同曲は「みんなともだち」をテーマに、ポジティブで一体感にあふれ、聴いた瞬間に距離がぐっと縮まる、子どもから大人まで心に響く楽曲に仕上がっている。作詞、作曲、編曲は、CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」など数々のヒット曲を手がける玉屋2060％。振付は、数々の話題作を生み出している振付師・槙田紗子が担当している。
さらに、東京・渋谷、原宿を中心に、アパレルやフード店など50社、500種類以上とのコラボレーションを実施予定。原宿・竹下通りでは、3月28日から4月11日まで「ともだちのうた」がオンエアされる。
3月30日からは、フジテレビ系『めざましテレビ』（毎週月曜午前7時台）で『ガチャピン・ムック ねぇねぇきいて』もスタート。視聴者から事前に「みんなに自慢するほどでもないけど、ちょっとだけ聞いてほしいこと」を動画で募集し、そのプチ自慢や特技にガチャピンとムックが全力で応援メッセージを送る。
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4月2日はガチャピンとムックの誕生日。この特別な日を、より多くの人と分かち合いたいという思いから、『ガチャピン・ムック みんなともだちの日』が制定された。この記念日は、2人の合言葉「みんなともだち」のもと、多くの人とつながり、その輪を広げていくことを目的としている。そしてこの言葉が、人とのつながりを大切にするきっかけとなる“合言葉”として広がっていくことへの願いが込められている
同曲は「みんなともだち」をテーマに、ポジティブで一体感にあふれ、聴いた瞬間に距離がぐっと縮まる、子どもから大人まで心に響く楽曲に仕上がっている。作詞、作曲、編曲は、CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」など数々のヒット曲を手がける玉屋2060％。振付は、数々の話題作を生み出している振付師・槙田紗子が担当している。
さらに、東京・渋谷、原宿を中心に、アパレルやフード店など50社、500種類以上とのコラボレーションを実施予定。原宿・竹下通りでは、3月28日から4月11日まで「ともだちのうた」がオンエアされる。
3月30日からは、フジテレビ系『めざましテレビ』（毎週月曜午前7時台）で『ガチャピン・ムック ねぇねぇきいて』もスタート。視聴者から事前に「みんなに自慢するほどでもないけど、ちょっとだけ聞いてほしいこと」を動画で募集し、そのプチ自慢や特技にガチャピンとムックが全力で応援メッセージを送る。