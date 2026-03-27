今回は、家事も育児も妻任せな夫が、しんどそうな妻を無視した結果についてのエピソードを紹介します。

まさかこんなことになるとは…

「俺には妻と3人の子どもがいます。俺も妻もフルタイム勤務の会社員ですが、本当は妻に時短勤務してもらいたいと思っています。だって『私もあなたと同じぐらい忙しいんだから、家事も育児も手伝ってよ！』とうるさく言ってくるからです。でも時短なら、そういう文句も言われないですよね。また妻にはよく『私も残業したいのに、あなただけずるい』とも言われます。

そんなある日、妻が『いたたた……』と言って、お腹が痛そうな様子を見せました。でも、妻は日頃から『頭が痛い』『腰が痛い』とよく言っていて、『また体調悪いアピールかよ……』と思い、気にしなかったんです。

しかしその後、妻は意識を失って倒れ、救急車で運ばれたそうで、1週間も入院することに。『まさかこんなことになるとは……』と思いました」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 奥さんが倒れ、さすがにこの男性も反省したでしょうか。それにしても、奥さんに対し、もう少し労わる気持ちを持ってもらいたいものですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。