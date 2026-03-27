現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

【慶の父】美濃三人衆の一人。確固たる地位を築くも晩年になって信長から追放。本能寺の変後の混乱に乗じて挙兵するが…演じるのは？

その第十二回 「小谷(おだに)城の再会」のあらすじが公式サイトにて公開されるとともに、次回予告では吉岡里帆さん演じる慶（ちか）が初めて登場しました。

それを受けて3月26日の公式エックスでは慶という役柄の紹介と、吉岡さんによるコメントも発表に。

しかし、あらためて発表されたその背景を知って、心をざわつかせた視聴者も少なからずいたようで…。

＊以下第十二回のネタバレを含みます。

＜第十二回の公式あらすじ＞

信長（小栗旬）は義昭（尾上右近）に“天下人の石”と呼ばれる藤戸石を贈る。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

だが義昭は、信長と目指すものが違うことに気づき始めていた。

一方、藤吉郎（池松壮亮）は京都奉行に就任。

任務に追われる小一郎（仲野太賀）と藤吉郎は、あるとき信長に連れられ、市（宮崎あおい ＊崎はたつさき）のいる小谷城を訪ねることに。

長政（中島歩）と市は幸せに見えたが、裏では織田を快く思わない長政の父・久政（榎木孝明）が不穏な動きをしていて…。

公式エックスへの反応

あらためて、慶の登場を前に、公式エックスでは「第12回初登場 安藤守就の娘・慶（ちか）／ 吉岡里帆」という紹介と、「お互いが出会うべくして出会ったと思えるように、慶と小一郎の夫婦関係を紡いでいきたいです」といった吉岡さんのコメントがそれぞれ配信されました。



（https://x.com/nhk_toyotomi/status/2037009544296226888?s=20）

（https://x.com/nhk_toyotomi/status/2037002076488950270?s=20）

するとつぶやきにはさっそく多くのコメントが。

たとえば「目を惹く表情‥もう見入ってます」といったビジュアル面への反応が見られる一方で、「まさかの安藤守就の娘にするんか」「安藤守就の娘？ 竹中半兵衛と小一郎が義兄弟になるやんか！」「安藤守就の娘にするのか… 父ちゃんの織田家追放から本能寺の変はどうなるのかね」「安藤守就が失脚するときの辻褄は合わせられるのだろうか」といった背景について心配するコメントも。

実際、当時の美濃の情勢を記した「美濃国諸旧記」などによれば、守就の娘の一人が竹中半兵衛に嫁いでいたことが知られています。

ということは、その娘と秀長が夫婦になる場合、『豊臣兄弟！』では”秀長と半兵衛が義兄弟”となる可能性を示唆しているとも考えられそうです。

また義父・守就はこの時期、信長の家臣であったものの、ある出来事をきっかけに失脚。本能寺の変後に立ち上がるも…といった波乱の生涯を歩むことになります。

守就と信長の間に距離が生まれていく中、”舅と婿”という関係になった秀長に、どのような運命が待ち受けるのでしょうか？ 今後の展開に注目が集まります。

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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。