6年目突入『ラヴィット！』シーズンレギュラー6人決定！中継コーナー、視聴者参加型など新企画も
TBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）では、30日から6年目に突入する。シーズンレギュラーとして新たに、月曜日に白石美帆、火曜日に高木菜那（※高＝はしごだか）、水曜日にM!LK塩崎太智（※崎＝たつさき）＆曽野舜太、木曜日に風間俊介、金曜日に柳原可奈子が加入することが決定した。
【写真】”初期装備アイドル”で話題の塩崎太智
6人の新たなラヴィット！ファミリーが６月までシーズンレギュラーとして番組を盛り上げる。柳原は１週目から、白石、高木、M!LK塩崎＆曽野、風間は2週目から参戦する。
6年目も変わらず、「日本でいちばん明るい朝番組」として『ラヴィット！』らしく笑いに満ちたラインアップを届ける。30日からの一週間は「ヒットチャート10」や「ご当地ドボンクイズ」「THEジャスト」など名物企画が続々。さらに朝から元気な場所に突撃する中継コーナー、スマホ1台でスタジオメンバーと一緒に遊べる視聴者参加型ゲーム、などなど新企画も届ける。
【写真】”初期装備アイドル”で話題の塩崎太智
6人の新たなラヴィット！ファミリーが６月までシーズンレギュラーとして番組を盛り上げる。柳原は１週目から、白石、高木、M!LK塩崎＆曽野、風間は2週目から参戦する。
6年目も変わらず、「日本でいちばん明るい朝番組」として『ラヴィット！』らしく笑いに満ちたラインアップを届ける。30日からの一週間は「ヒットチャート10」や「ご当地ドボンクイズ」「THEジャスト」など名物企画が続々。さらに朝から元気な場所に突撃する中継コーナー、スマホ1台でスタジオメンバーと一緒に遊べる視聴者参加型ゲーム、などなど新企画も届ける。