松嶋尚美、12歳長女＆夫・TOCCOと親子3ショット 長女の小学校卒業を報告「最高のfamily」「成長が見れて嬉しいです!!」
タレントの松嶋尚美（54）が25日、自身のインスタグラムを更新。長女・空詩（らら／12）さんが小学校を卒業したことを報告し、親子3ショットを公開した。
【写真】「最高のfamily」松嶋尚美が公開した12歳長女＆夫・TOCCOとの“卒業式”親子3ショット ※3枚目
「今日はララの卒業式でした！」とつづり、卒業式での写真をアップ。ランドセルを背負った空詩さんとの2ショットや、夫で音楽家・文筆家など表現者として活動するTOCCOを交えた親子3ショットなどを披露した。
松嶋は「6年間無事過ごせたね。お友達もたくさんできたララ。毎日楽しんでました。先生も面白い先生でした」と空詩さんの小学校生活を振り返り、「ララ、卒業おめでとう」と祝福した。
この投稿には、「卒業おめでとうございます 中学校も楽しんでね」「中学校でも楽しく元気にララちゃんらしく過ごしてね」「ララちゃんのご成長が見れて嬉しいです!!」「最高のfamilyやね!!」など祝福の声を中心に、さまざまなコメントが寄せられている。
松嶋は、2008年にTOCCO（結婚当時はロックバンド、マーサス・サウンド・マシーンのヒサダトシヒロとして活動）と結婚。11年12月に珠丸（じゅまる／13）さん、13年6月に長女・空詩さんを出産した。
【写真】「最高のfamily」松嶋尚美が公開した12歳長女＆夫・TOCCOとの“卒業式”親子3ショット ※3枚目
「今日はララの卒業式でした！」とつづり、卒業式での写真をアップ。ランドセルを背負った空詩さんとの2ショットや、夫で音楽家・文筆家など表現者として活動するTOCCOを交えた親子3ショットなどを披露した。
松嶋は「6年間無事過ごせたね。お友達もたくさんできたララ。毎日楽しんでました。先生も面白い先生でした」と空詩さんの小学校生活を振り返り、「ララ、卒業おめでとう」と祝福した。
松嶋は、2008年にTOCCO（結婚当時はロックバンド、マーサス・サウンド・マシーンのヒサダトシヒロとして活動）と結婚。11年12月に珠丸（じゅまる／13）さん、13年6月に長女・空詩さんを出産した。