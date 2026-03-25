BE:FIRST新曲「BE:FIRST ALL DAY」が「Billboard JAPAN総合ソング・チャート JAPAN Hot 100」1位獲得

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BE:FIRSTの新曲「BE:FIRST ALL DAY」が、「Billboard JAPAN総合ソング・チャート JAPAN Hot 100」（3月25日公開）にて自身通算12作目となる1位を獲得した。

■各音楽配信サービスでも上位にランクイン

2021年11月のデビュー以来、常に高みを目指して走り続けてきたBE:FIRST。本作「BE:FIRST ALL DAY」は「BE:FIRST 5th Anniversary Project」の幕開けを飾る第1弾シングルであり、これまでの研鑽を経て勝ち取った栄光を胸に「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言する、まさに彼らの真骨頂とも言えるヒップホップナンバーとなっている。

圧巻のスケールで早くも440万回再生を突破するなど話題沸騰中のMVや、メンバーのSOTAとRhyme(RHT.)によるコレオグラフを全編楽しむことができるDance Performance、Dance Practiceと様々なコンテンツが公開中。各音楽配信サービスでも上位にランクインし、このたび自身通算12作目となる「Billboard JAPAN総合ソング・チャート JAPAN Hot 100」週間1位を獲得した。

5月6日にリリースされるシングルには、表題曲「BE:FIRST ALL DAY」、ファミリーマートクリスマスタイアップソングとして話題を呼んだパーティソング「街灯」、ファンミーティングツアーで一足先に披露されたメンバーMANATOのソロ曲「Rain on me ～One of the BE:ST-05 MANATO～」、さらに新曲1曲を含む全4曲を収録。

LIVE盤には2025年9月に開催された『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』のBE:FIRSTのステージを完全収録。MV盤には「BE:FIRST ALL DAY」「街灯」のMVとBehind The Scenes映像を収録。BMSG MUSIC SHOP限定盤には、LIVE盤・MV盤に加え、ジャケット写真撮影時のメイキング映像も収録された豪華な内容となっている。

■リリース情報

2026.03.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

2026.05.06 ON SALE

SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

■関連リンク

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/