VTuberグループ「あおぎり高校」TVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』EDテーマのジャケットイラスト公開

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VTuberグループ「あおぎり高校」が歌唱するTVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』エンディングテーマ「ポップ・スナック・ジャンクなHUNNY」のジャケットイラストが公開された。

■ジャケットイラストは『カナン様はあくまでチョロい』の原作者noncoが描き下ろし

ジャケットは『カナン様はあくまでチョロい』の原作者noncoが「ポップ・スナック・ジャンクなHUNNY」のために描き下ろした特別なイラストを使用。あおぎり高校のメンバーが制服を着用した魅力あふれるイラストとなっている。

さらに同楽曲が4月5日0時より、各音楽配信サービスにて配信されることが決定した。

4月4日からTOKYO MX/BS11で放送されるTVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』のエンディングテーマとなる「ポップ・スナック・ジャンクなHUNNY 」は、音楽プロデューサー・Aiobahn +81が作曲を手掛けた、軽快なリズムと随所にちりばめられた遊び心が特徴的な楽曲。2025年7月にリリースされた「PLAYERS 『A』」以来となる全員歌唱楽曲で、『カナン様はあくまでチョロい』の世界観をイメージした歌詞にも注目だ。

配信前の楽曲を事前に予約できるPre-save / Pre-addキャンペーンの実施も決定。Apple MusicでPre-add、またはSpotifyでPre-saveを行うことで、配信開始と同時にご自身のライブラリへ自動追加され、配信開始を逃すことなく楽しむことができる。

なお、現在公開中のTVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』メインPVでは「ポップ・スナック・ジャンクなHUNNY」の一部を試聴することができる。

また、あおぎり高校のオンラインくじが「KINGくじONLINE」にて、メジャー1stアルバム『あおバム』の発売を記念した発売記念グッズが「ELR Store」と「あおぎり高校購買部」にて販売中。こちらも要チェックだ。

(C)viviON, inc. 2023／(C)King Record Co., Ltd.

■リリース情報

2026.04.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ポップ・スナック・ジャンクなHUNNY」

■【画像】オンラインくじ告知画像

■【画像】あおバム』発売記念グッズ

■関連リンク

TVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』作品サイト

https://kanachoro-anime.com

「あおぎり高校」オンラインくじはこちら

https://kuji.kingrecords.co.jp/lotteries/aogirihighschool

『あおバム』発売記念グッズの販売はこちら

https://aogiri.lnk.to/aobumgoodsET

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