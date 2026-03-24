「メジャーの野球を知っていて国内組ともつなげられる」近鉄OB佐野慈紀氏が次期侍ジャパン監督を考察「僕が推すのは一択」
吉井氏は世界一に輝いた23年のWBCで投手コーチを務めた（C）産経新聞社
第6回WBCで指揮を執った井端弘和監督の退任が決定的となる中、早くも次期監督候補が注目されている。
近鉄OBの佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で占う「シゲキ的球論」、今回は侍ジャパンの次期監督に独自の考察を加えている。
【写真】種市篤暉が投稿した侍98年会「豪華メンバー」をチェック
今大会は6回目にして初めて4強に進めず。各国もメジャーリーガーを多く揃えた布陣や戦術も研究されてきているとあって、再び世界一を目指すチームの指揮官にはどんな条件が求められるか。
佐野氏は、現在のメジャーリーグが戦略やデータを基本とし、上下の揺さぶりなどを駆使する高度なトレンドにあると指摘する。「世界レベルのトレンドをちゃんと理解している、視野の広い監督が必要だ」と次期指揮官に求める条件を力説した。
その上で、佐野氏が次期監督候補として「僕が推すのは吉井さん一択」として近鉄時代の盟友でもある吉井理人氏の名前をあげる。
今大会の日本代表ではベンチワークや投手起用の困難も指摘された。吉井氏も3月20日に文化放送で放送された「侍世界一への挑戦 アンタッチャブルの勝手にアンバサダー」に出演した際に今大会を振り返って「日本は先発ピッチャーいい人たくさんいて その特徴を生かせないまま、終わってしまったかな」と起用にもどかしさを感じたと話していた。
国際大会の戦い方においてはすでにボールやピッチコム、ピッチクロックなど国際基準のレギュレーション導入の必要性も選手の間から続々と声があげられている。その点においても「吉井さんはメジャーもWBCも経験している。メジャーの野球を知っていて、国内組ともつなげられる」と全方位にわたって理解が深い人物として、指揮を任せるには適任と見る。
国内組においては昨年までロッテで監督を務め、12球団の戦力もしっかり把握できており、今回の大会で評価を高めた種市篤暉の潜在能力の高さを早くから認め、育成してきたことも知られている。
侍ジャパンの監督といえば、様々な場所に視察に訪れるなど情熱を持って、チーム編成に取り組める人も求められる。日本、メジャーでも活躍、すでに侍ジャパンの首脳陣も経験しているとあって、侍次期監督人事において吉井氏の存在は引き続き注目を集めていきそうだ。
【さの・しげき】
1968年4月30日生まれ。愛媛県出身。1991年に近鉄バファローズ（当時）に入団。卓越したコントロールを武器に中継ぎ投手の筆頭格として活躍。中継ぎ投手としては初の1億円プレーヤーとなる。近年は糖尿病の影響により右腕を切断。著書「右腕を失った野球人」では様々な思いをつづっている。