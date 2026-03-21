「選抜高校野球・１回戦、智弁学園４−０花巻東」（２０日、甲子園球場）

１回戦が３試合行われ、阪神・村上頌樹投手、前川右京外野手の母校・智弁学園（奈良）は、ドジャース大谷翔平選手の母校・花巻東（岩手）に４−０で勝った。主将の角谷哲人捕手（３年）が先制打を放つなど３打点を挙げ、今秋ドラフト候補の杉本真滉投手（３年）が３安打完封。バッテリーの活躍で、前川を擁した２０２１年以来の春初戦突破を決めた。

最後は落ち着いて一塁に送球し、アウトを取った。杉本は万歳してグラブをたたき、笑みをこぼず。

「相手も強い中で自分が持っているピッチングを出せたと思います」

阪神・村上、前川らを輩出した智弁学園が、ドジャース・大谷の母校である強豪・花巻東を撃破。杉本−角谷のバッテリーがその中心にいた。

左腕は３番・赤間、４番・古城、５番・萬谷の強打者らにも強気だった。１点先制した直後の三回２死三塁で赤間をこの日最速の１４４キロ直球で空振り三振に。八回は四球に味方の失策で２死一、三塁も萬谷を直球で投ゴロ。３人に許したのは１安打だけだった。

立ち振る舞いもエースらしく成長した。昨秋チームは公式戦９試合で１７失策。その中で杉本は周りが見えなくなることがあった。この日も味方は２失策。それでも「自分がどうカバーできるか」と切り替え、自らピンチを乗り越えた。「周りを見られたり、声かけしたりできたのはよかった」。１年夏も甲子園で登板したが、昨年は来られなかった。その悔しさを胸に３安打完封、１２９球の熱投を見せた。小坂将商監督（４８）も「しょうがないエラーをしてしまったときにどうカバーできるか。そこが一番良かった」と笑顔。女房役の角谷も「チームのために投げる人間に成長してくれている」とうなずいた。

その角谷も負けない活躍ぶりだった。三回１死二塁では「必死に食らいつく思いで」と萬谷から左中間への適時二塁打で先制。七回にも右翼線への適時三塁打を放つなど３安打３打点と躍動した。花巻東の打線には「いろんなパターンを変えて的をしぼらせないようにした」と好リード。主将としても「最後まで油断せずに攻めきるぞ」と仲間を鼓舞し続けた。

２３年夏の甲子園。智弁学園は３回戦で花巻東に敗戦した。そんな先輩たちの借りを返した１勝にもなった。「日本一をとって笑顔で終われたら」と角谷。聖地で智弁学園の強さを見せつける。