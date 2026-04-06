プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第1節 クラブ・ブリュージュとアンデルレヒトの試合が、4月6日20:30にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。 クラブ・ブリュージュはカルロス・ボルジェス（FW）、クリストス・ツォリス（FW）、ハンス・ファナケン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアンデルレヒトはアドリアーノ・ベルタッチー