見た目も着心地も「とにかくいい」スタイルがよく見える「次のデニム」の選び方
細く、長く、美脚へ導く新たなパンツ選びとして、スタイルアップにつながるディテール・デザインに着目。心地よさと見た目のよさのどちらもかなう視点の転換が、これからのオシャレをさりげなくアシストしてくれるはず。
「ポイントは？」美脚デニムの新たな選択肢
いつだって頼りになるブルーデニムにも変化の兆しが。合わせやすさはそのままに、着映えもかなえてくれる1本をピックアップ。
【KURO】
メリハリの出る立体的な仕立て
( SOLID SILHOUETTE )
飾らないのに色っぽい人物像を確立
サイドのステッチがひざあたりから内側へカーブし、ゆとりのあるフォルムを描くユニークなパターン。ふくらみのある絶妙シルエットで洒落感を底上げ。女性らしいてろっとしたストライプ柄がアクセントとなり、圧迫感なく凜とした佇まいに。
【Liesse】
うしろ姿の華奢さが増す直線ステッチ
( CENTER STITCH )
バルーンシルエットで大人びた甘さに
丸みのあるフォルムで脚線をカバーしつつ、大きなパッチポケットと、すその垂直なステッチで横幅の膨張感はセーブ。どこから見てもすらりとした脚に。＋シャギーニットで爽快なブルーにぬくもりを。前面も計算されたワンタック＆センタープレスをほどこしたデザイン。
（デニムのプライスなど詳細へ）
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