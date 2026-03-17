本田響矢、愛する故郷・福井を舞台にドラマ主演決定「このような形で地元を盛り上げられることがとても嬉しいです」【コメント全文あり】
俳優の本田響矢（26）が、フジテレビが運営する動画配信サービスFODと、所属するA-PLUSが運営する縦型ドラマレーベル「FANFARE（ファンファーレ）」の共同プロジェクトとして制作予定のFODオリジナルドラマに主演することが発表された。
【動画】瀧昌様が公式に降臨⋯「夢中ダンス」を披露した本田響矢＆BE：FIRST・LEO
本作は、本田の出身地である福井県を舞台にした完全オリジナルストーリーで、同県の美しい景勝地や伝統文化を背景に、等身大の物語を紡ぐ。
また制作開始に伴い、北陸4県（福井県・石川県・富山県・新潟県）在住の小学5年生〜中学3年生（※2026年度）の男女を対象に、本田と共に作品を盛り上げる出演者の一般オーディションも開催する。
■本田響矢コメント
ドラマレーベル“FANFARE”の第2弾企画として、FODドラマとご一緒させて頂くことになりました。
今回は、僕の地元である福井県を舞台にした作品です。このような形で地元を盛り上げられることがとても嬉しいです。
生まれ育った場所での物語。どんな世界が広がっているのか、いまから楽しみです！
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本作は、本田の出身地である福井県を舞台にした完全オリジナルストーリーで、同県の美しい景勝地や伝統文化を背景に、等身大の物語を紡ぐ。
■本田響矢コメント
ドラマレーベル“FANFARE”の第2弾企画として、FODドラマとご一緒させて頂くことになりました。
今回は、僕の地元である福井県を舞台にした作品です。このような形で地元を盛り上げられることがとても嬉しいです。
生まれ育った場所での物語。どんな世界が広がっているのか、いまから楽しみです！