放送開始『豊臣兄弟！』

2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。

＜日本史上最大のミステリー＞を残した奸臣！名君と称された人格者で教養に長けた文化人だったともいわれるが、その素顔は…演じるのはこの方

ドラマが盛り上がりを見せる中、ストーリーを華やかに彩るキャストが続々と発表されています。

今回は浅井長政に仕えた近江国の武士をご紹介！

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【物語】

大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

遠藤直経

ーー浅井長政の重臣。長政が市をめとって信長と同盟を結んだことを快く思っておらず、長政の父・久政とともに織田を排除すべく動く。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

＜伊礼彼方さん コメント＞

■出演のオファーを受けたときの率直な思いをお願いします。

朝ドラ『らんまん』（編集部注：元薩摩藩の実業家・高藤雅修役）を経験して以来すっかり映像芝居の面白さに魅了され、映像へのシフトチェンジを試みている時に、まさか飛び込んできた念願の大河ドラマ出演。一気に夢が叶いました。これほど嬉しいものはありません。

■実際に撮影に入ってみてのご感想を教えてください。

舞台での時代劇経験はあるのでさほど苦労しないと思っていましたが、甲冑と鎧兜の息苦しさにはびっくりしました。武士はこれで戦っていたのかと想像するだけで頭が下がります。

乗馬の稽古もさせて頂き、初体験のことも多々ありましたが、細かいところは所作の先生のご指導、共演シーンでは榎木孝明さんが歴史に基づいたアドバイス等を下さり意味を深めることができました。

演技以外にもたくさんの事を学ばせて頂けた撮影現場です。感謝の気持ちでいっぱいです。

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【放送予定】

［総合］ 日曜 夜 8時00分〜8時59分／ （再放送）翌週土曜 後1時05分〜2時04分

［NHK BS］ 日曜 後 6時00分〜6時59分

［BSP4K］ 日曜 後 0時15分〜1時14分／ （再放送）日曜 後6時00分〜6時59分

【作】八津弘幸

【音楽】木村秀彬

【語り】安藤サクラ

【出演】仲野太賀 池松壮亮 他

【時代考証】黒田基樹、柴 裕之

【制作統括】松川博敬、堀内裕介

【プロデューサー】高橋優香子、舟橋哲男、吉岡和彦（展開・プロモーション）、国友 茜（広報）

【演出】渡邊良雄、渡辺哲也、田中 正

【公式サイト・SNS】

https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-P52L88MYXY

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