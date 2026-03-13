『いせれべ』完全新作TVスペシャル放送日決定 あらすじ＆場面カット＆追加キャストに三宅健太・千葉繁・井上麻里奈
テレビアニメ『異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する〜レベルアップは人生を変えた〜』（いせれべ）の完全新作テレビスペシャルが、TOKYO MXなどで2026年3月30日に放送されることが決定した。
【画像】魔女？登場する謎の新キャラ 『いせれべ』完全新作の場面カット
放送に先駆けて3月29日に一部配信サイトでの先行配信も決定。あわせて、あらすじ、先行カット、新キャラクターの設定＆キャスト情報も解禁となった。
テレビスペシャルで登場する新キャラクターの設定＆キャスト情報が解禁。「【拳聖】ギルバート・フィスター」役は三宅健太、「【創世竜】オーマ」役は千葉繁、物語の鍵を握る「？？」役は井上麻里奈が担当する。
■あらすじ
『聖』の弟子ながら『邪』の力を身に宿していた少女・ユティの襲撃を凌ぎ切り、和解を果たした優夜たち。次に待ち受けていたのは……なんと現実世界でのユティとの共同生活！？一方、異世界では『邪』の力に身を堕とした『拳聖』と、その背後で蠢く存在が現れて……。人生逆転ファンタジー、堂々再開！
