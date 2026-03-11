この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」が、「【登校前が地獄】朝になると不機嫌になる中学生の心理との対応法」と題した動画を公開。思春期の子育てアドバイザーである道山ケイ氏が、朝起きられない中学生への接し方と、その裏にある心理状態について解説した。



動画には、中学2年生の息子を持つ保護者からの相談が寄せられた。相談内容は、朝になると息子が不機嫌になり、起こしても布団から出ず、声をかけると舌打ちや無視をされるというもの。最終的には親が怒鳴ってしまい、毎朝の出発が遅れることで親自身も仕事に遅刻しそうになるという悪循環に陥っているという。



この悩みに対し、道山氏はまず「愛情バロメータのチェック」を行うべきだと提言する。「愛情バロメータ」とは、親の愛情が子供に適切に届いているかを示す指標であり、これが低下していると親子関係が悪化するだけでなく、子供自身の気力も低下し、朝起きられなくなる原因になるという。チェック方法として、学校での他愛のない話ができるか、簡単な頼み事を聞いてくれるかを確認し、これらが「No」であれば、まずは子供の話を聞いたり要求を受け入れたりして、関係修復に努める必要があるとした。



一方で、親子関係が良好であるにもかかわらず朝の不機嫌が続く場合、道山氏は「対応を変えること」を推奨する。具体的には、前日の夜に「明日の朝は起こした方がいいか？」と本人に確認する手法だ。子供が「起こしてほしい」と答えた場合は起こすが、「舌打ちされると私も辛いからやめてほしい」と親の感情を率直に伝えることが重要だと語る。逆に「起こさなくていい」と言われた場合は、自分で目覚まし時計をかけさせ、もし起きられずに遅刻したとしても、その経験をもとに夜に話し合うことで自覚を促すべきだとした。



さらに道山氏は、心理的な要因だけでなく、「睡眠時無呼吸症候群」や学校での悩みによる不眠など、身体的な問題が隠れている可能性についても言及。単なる反抗期と決めつけず、状況に応じて医療機関での検査や学校への相談も検討すべきだとアドバイスした。朝の衝突を回避するためには、子供の状態を冷静に見極め、段階に応じたアプローチを取ることが解決への近道となるだろう。