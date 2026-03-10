大谷翔平も称賛！チェコ代表がWBCで見せた「諦めない姿勢」と侍ジャパンとの絆

WBC日本vsチェコ戦のハイライト｜激闘と感動の軌跡

2023年大会では日本が10対2で勝利したが、スコア以上にチェコ代表の最後まで諦めない姿勢が大きな感動を呼んだ。



今回の再戦は、前回生まれた互いへのリスペクトを胸に、両チームがどのような戦いを見せるのか、世界中の野球ファンから熱い視線が注がれている。

2023WBC日本vsチェコ戦のスコアと試合展開を解説

2026年の対戦を前に、伝説となった2023年大会の試合を振り返っておこう。



侍ジャパンが実力差を見せつけ10対2で勝利したこの試合は、チェコ代表の奮闘によって歴史に残る一戦となった。

特に印象的だったのは、佐々木朗希投手の162km/hの速球が死球となっても、痛みをこらえ全力疾走で無事をアピールしたエスカラ選手の姿だった。



このプレーをきっかけに両国の選手、そしてファンの間に温かいリスペクトの輪が広がった。

伝説となった名場面｜球場を沸かせたプレーと共鳴の瞬間

2023年大会は、数々の名場面を生み出した。



試合後、チェコ代表が侍ジャパンと観客に送った万雷の拍手。



大谷翔平選手が彼らの帽子にサインを求め、健闘を称えたシーン。



そして、佐々木朗希投手が死球のお詫びにホテルを訪れたエピソードは、国境を越えた友情の象徴とななった。

これらの出来事は、野球が繋ぐ人と人との絆の美しさを教えてくれた。



2026年の対戦でも、きっと私たちの心を揺さぶる新たなドラマが生まれることだろう。

2026年WBCでの「再戦」に向けて

「日本に勝つこと」を目標に掲げるのではなく、「日本のように強く、礼儀正しいチームになること」を掲げるチェコ代表。

WBCでの経験を糧に、欧州選手権などでも着実に力をつけており、2026年大会では「欧州の伏兵」から「世界の強豪」への脱皮を狙っている。



【2026年】WBCの日程

WBC 日本vsチェコは3月10日19時から！

WBCの日本対チェコ戦は、日本時間3月10日19時より試合開始。

1次ラウンド（プールC）の試合日程

侍ジャパンが所属するプールCは、日本、韓国、オーストラリア、チャイニーズ・タイペイ、チェコの5チームで構成される激戦区。



東京ドームで開催されるプールCの全試合日程は以下の通り。