鈴木亮平さん主演の日曜劇場『リブート』第8話が3月15日夜9時から放送されます。

【写真】早瀬と一香の間に衝撃的な出来事が

『リブート』は、妻殺しの疑いをかけられたパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけようと、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変えて生きる（リブート）する物語。

嘘と真実が入り乱れる、日曜劇場史上類を見ない怒涛のスピードで展開していく「エクストリームファミリーサスペンス」です。

※以下3月15日放送予定のネタバレを含みます。

第8話あらすじ

早瀬（鈴木亮平）と冬橋（永瀬廉）は、一香（戸田恵梨香）の行方を追っていた。位置情報をもとに自宅を突き止め、ついに追い詰めるものの、あと一歩のところで逃走を許してしまう。

執念に火がついた冬橋は、霧矢（藤澤涼架）や“しぇるたー”の仲間たちを総動員し、独自の包囲網を張る。早瀬もまた、別の角度から一香を探るべく動き出す。ハヤセ洋菓子店を訪れ、さらに妹・綾香（与田祐希）のもとへ。

早瀬が綾香のもとを訪れていたその時、一香から連絡が入る。一香のある決意を聞いてしまう早瀬。だが、独自に動き続ける早瀬の様子に、冬橋は強い違和感を抱く。

目的は妻・夏海（山口紗弥加）を、そしてマチ（上野鈴華）を殺害に及ばせた一香への復讐のはず。すれ違いは決定的となり、二人はついに仲間割れしてしまう。

孤立した早瀬は、自らの調べでついに一香の居場所を突き止める。対峙した早瀬と一香だが、衝撃的な出来事が起こる。

その裏で、合六（北村有起哉）は静かに次の一手を打っていた。海江田（酒向芳）を使い、取り返した100億円相当の商品に、ある企みを仕掛ける。そして、合六が電話をかけた相手は、一香。彼の狙いとは何か。

真実と陰謀が交錯する中、それぞれの思惑が新たな局面へと動き出す。