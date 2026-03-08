FLOW、パチンコ機「eフィーバーBASTARD！！ −暗黒の破壊神−」主題歌「LIVING DEAD」配信スタート＆リリックビデオ公開！

数々のアニメ・ゲーム関連タイアップ楽曲を手がけ、日本人バンド史上初となる“ライブによる世界五大陸制覇”を達成したばかり、日本を代表するミクスチャー・ロックバンドFLOWの新曲、パチンコ機「eフィーバーBASTARD！！ −暗黒の破壊神−」の主題歌「LIVING DEAD」のダウンロード・ストリーミング配信がスタートした。

今回の新曲「LIVING DEAD」は、“生”を叫ぶ衝動を爆発させた、ダークで熱量全開のロックチューンとなっている。さらに、「LIVING DEAD」のリリックビデオも公開された。

また、2026年6月6日（土）7日（日）には横浜・ぴあアリーナMMでFLOW主催アニソンロックフェス、「FLOW THE FESTIVAL 2026」の開催も決定している。

今年は「100年に一度の“26（フロウ）イヤー”」を迎え、さらなる勢いをもって加速していくFLOWの今後の活動から、ますます目が離せない。

●配信情報
パチンコ機「eフィーバーBASTARD！！ −暗黒の破壊神−」主題歌
「LIVING DEAD」
作詞：KOHSHI ASAKAWA
作曲：TAKESHI ASAKAWA
編曲：FLOW

配信リンク
https://flow.lnk.to/LIVING_DEAD

アーケードカードゲーム「機動戦士ガンダム アーセナルベース WAVECHOES(ウェイブエコーズ)」主題歌
「5TELLA」
作詞：KOHSHI ASAKAWA
作曲：TAKESHI ASAKAWA
編曲：FLOW

配信リンク
https://Flow.lnk.to/5TELLA

配信限定アルバム
「FLOW 26TH ANNIVERSARY BEST 26 SONGS」

配信リンク
https://Flow.lnk.to/best26songs

●イベント情報
FLOW THE FESTIVAL 2026
2026年6月6日(土)、7日(日)
会場：ぴあアリーナMM
開場/開演　10:00/12:00
特設サイト
https://www.flow-official.jp/cam/flowthefestival2026/

＜6月6日(土)出演アーティスト＞
〈メインステージ〉
FLOW／打首獄門同好会／GRANRODEO／Survive Said The Prophet／RAISE A SUILEN and more…

【Welcome Act】
SunSet Swish

〈サイドステージ〉
【DJコーナー】
DJ KOO 45TH ANNIVERSARY

【PERFORMANCE】
Project LEAP!

＜6月7日(日)出演アーティスト＞
〈メインステージ〉
FLOW／angela／ORANGE RANGE／9mm Parabellum Bullet／CHiCO with HoneyWorks／フレデリック

【Welcome Act】
REAL AKIBA BOYZ & REAL AKIBA BAND feat. スピラ・スピカ

【FLOWステージ スペシャルコラボアーティスト】
宝野アリカ（ALI PROJECT）

〈サイドステージ〉
【DJコーナー】
DJ Meguchee

【PERFORMANCE】
アナタシア

※チケットお申し込みの際には、チケットぴあの会員登録(無料)が必要となります。
※オフィシャル3次先行はどなたでもお申し込みいただけます。
※FLOW OFFICIAL MEMBER「26ers」の方は、別途26ersチケット3次先行をご利用ください。

チケット
2日通し券
VIP指定席 2日券 41,260円（＊VIPエリアでのライブ観覧＋グッズ2点付き）
アリーナ指定席 2日券 24,000円
スタンド指定席 2日券 19,000円
車椅子席2日券 19,000円

1日券
VIP指定席 1日券 26,550円（＊VIPエリアでのライブ観覧＋グッズ1点付き）
アリーナ指定席 1日券 13,000円
スタンド指定席 1日券 10,900円
車椅子席1日券 10,900円

13枚のアルバムから厳選!!!26曲を披露するオールタイムベストツアー
『FLOW 26TH ANNIVERSARY TOUR 2026 “ALL TIME 26” 26曲ライブ』
4月10日(金)　18:15/19:00[会場]東京：恵比寿LIQUIDROOM
4月22日(水)　18:30/19:00[会場] 宮城：仙台darwin
5月6日(水・祝)　16:30/17:00[会場] 福岡：DRUM Be-1
5月8日(金)　18:15/19:00[会場]愛知：ElectricLadyLand
5月12日(火)　18:15/19:00[会場]大阪：心斎橋BIGCAT
詳細はこちら
https://www.flow-official.jp/news/detail.php?id=2689&bu=.%2F

FLOWオフィシャルサイト
https://www.flow-official.jp/