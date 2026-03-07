3月6日（金）深夜に放送されたテレビ朝日のビューティバラエティ番組『BeauTV 〜VOCE』では、「キャップスタイルを楽しむ！3パターンのヘアアレンジ」が紹介されました。

【映像】キャップの可愛い被り方は？ プロが教える3パターンのヘアアレンジに蛯原友里も太鼓判「ひと手間かけるだけですごく可愛い！」

教えてくれたのは、ヘアスタイリストの前原穂高さん。多くのモデルや俳優に支持され、雑誌やCMのヘアメイク、サロンの経営からスタイリングの開発まで幅広く活躍中です。

今回は、キャップを被っても“こなれ感”の出るヘアアレンジを3つご紹介。

レッスンの前に、今回のキャップに共通したアレンジのためのワンポイントアドバイスが。

キャップを浅く被るのであれば結び目は下めに、深く被るのであれば上めにするといいのだそう。

ここからはさっそくレッスン開始。まずは簡単に今っぽさも出せるロープ編みアレンジから。

キャップの穴の位置に合わせて髪を下のほうで1つに結びます。

結んだ毛束を2つに分け、それぞれの毛束をぐるっとねじります。編み始めは緩みやすいのでしっかりねじるのがコツとのこと。

続いて、それぞれの毛束をねじり合わせていきます。この工程を毛先まで繰り返すだけでOK。

最後にキャップを被って顔まわりの毛を調整したら。

「簡単今っぽ ロープ編みアレンジ」の完成！

3つ編みよりもふわっとした質感が今っぽいアレンジに。

お次は風が強い日にも便利なキャップと髪を一緒におさえたクリップアレンジ。

まずはキャップを被った状態で髪を1つにまとめ、まとめた毛束を片側にねじって持っておきます。

次にキャップの穴から髪を少し引き出し、毛束を通す穴をつくります。この穴にねじった毛束を通していきます。

最後は毛束を通した部分をクリップで留めましょう。

これで「キャップと一緒に固定！クリップアレンジ」は完成！

ヘアクリップをキャップと一緒に固定し、可愛さと実用性を兼ね備えたアレンジに。

最後は「不器用さんでも大丈夫！玉ねぎヘアアレンジ」をレッスン。

“玉ねぎヘア”とは、玉ねぎのようにぷっくりとしたフォルムが可愛いヘアアレンジのこと。

まずキャップの穴の位置に合わせて下のほうで1つにまとめます。

次に間隔を空けて結び目を数ヶ所つくります。今回は3ヶ所結んでいきます。

少しずつ毛束を引き出して、ふっくらとした玉ねぎの形にしていきます。

キャップを被って顔まわりを整えたら。

カジュアルだけど可愛い玉ねぎヘアアレンジの完成！

結び目をつくるだけだから、アレンジが苦手な人でも簡単。ぜひチャレンジしてみて。

最後に、これからの季節に気になる紫外線から髪を守るためのヘアケアアイテムをご紹介。

帽子から漏れている髪の毛にUVスプレーをつけることで対策になるのだそう。

紫外線は髪のダメージの原因にも。肌と同じように髪もケアが大切です。

日差し対策も可愛さも両立、キャップを被ったヘアアレンジ。みなさんもこれからの季節、ぜひ参考にしてみて。

番組MCの蛯原友里さんは「おもしろかった！キャップを被っていても、アレンジでイメージって変わりますね。ただ結ぶよりも、ひと手間かけるだけですごく可愛い。教えてもらったアレンジ、これからの季節に私も活かしていきたいと思います」とコメントしました。