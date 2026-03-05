『超かぐや姫！』異例の大ヒットで全国100館以上拡大 入場者特典第2弾配布＆劇中曲「Reply」MV解禁
2月20日より劇場公開を開始しているNetflixで配信中のオリジナルアニメーション映画『超かぐや姫！』が、13日より新たに全国100館以上で拡大公開されることが発表された。あわせて、全国30万人限定で入場者特典第2弾の配布が決定し、劇中曲「Reply」のミュージックビデオが解禁された。
【画像】思い出いっぱい！リラックススタイルもかわいいかぐやと彩葉
Netflix映画として世界独占配信中、2月20日より劇場公開を開始し、19館での公開ながら各劇場で満席が相次いで週末動員ランキング5位にランクインする大ヒットスタートを切った。大反響により「一週間限定上映」が撤廃され、上映劇場を8館追加して迎えた2週目も春休みに向けて話題作が続々と公開されるなか、週末動員ランキング8位にランクインを達成して勢いを継続している。
一方で「近くに上映劇場がなくて観られない」「地元でも上映してほしい！」という声もあり、13日より新たに日本全国100館以上で拡大公開することが実現した。なお、ペア割、本編上映後の「ray 超かぐや姫！Version」MV上映は全上映劇場で継続される。
入場者特典第2弾は、本作のツクヨミキャラクターデザインを務めるへちま氏による描き下ろしの「メモリアルビジュアル」を使用したイラストボード。ビジュアルはピアノを演奏する酒寄彩葉をかぐやと月見ヤチヨが囲んで笑い合う姿が描かれた、エモーショナルな1枚となっている。
また、kz氏（livetune）が手掛けた劇中曲「Reply」は、かぐやと彩葉が出会い、過ごした日々と互いへの想いを“返歌”のように綴った歌詞が印象的な一曲。映像はかぐやと彩葉のひと夏の思い出を凝縮して描いた本編の感動が鮮明に蘇る仕上がりとなっている。
本作は、『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手がけてきた、山下清悟氏初の長編監督作品。夢と希望に満ちた仮想空間「ツクヨミ」でのライブステージと、“歌”でつながる少女たちの絆が描かれている。
