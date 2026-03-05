新垣結衣が出演♡雪肌精の新TVCM公開！朝を変える多機能UV乳液誕生

スキンケアブランド『雪肌精』から新しく誕生する日中用美白※1UV乳液「薬用雪肌精ブライトニングデイケアアドバンス【医薬部外品】」の新TVCMが公開されました。出演するのは、長年ブランドのグローバルミューズを務める新垣結衣さん。清々しい朝の光の中で、一日を前向きに始める様子が印象的に描かれています。忙しい朝のスキンケアをスマートに整えてくれる、多機能乳液の魅力に注目です♡

新垣結衣が魅せる透明感CM



2026年3月6日（金）から全国で放映される新TVCM「朝の多機能乳液」篇では、新垣結衣さんが朝の光に包まれながらスキンケアをするシーンが描かれています。

キャッチコピーは「とことん美白※1、きちんと下地、しっかりUVケア。朝の多機能乳液、誕生」。

肌のお手入れが進むごとに変わる新垣さんの繊細な表情が、スキンケアによって整う肌の高揚感を表現しています。

至近距離になるほど際立つ透明感あふれる肌は思わず見入ってしまう美しさ。清潔感とナチュラルな魅力が際立つ映像美にも注目です。

CMは15秒版がテレビで放映され、スペシャルサイトでは44秒のWEBCMも公開。朝のスキンケア時間が少し特別に感じられるような、爽やかな仕上がりとなっています。

朝のスキンケアを変える多機能乳液



今回登場する「薬用雪肌精ブライトニングデイケアアドバンス」は、2026年3月16日（月）発売の日中用美白※1UV乳液です。容量は35g、SPF50+／PA++++の高いUVカット効果を備えています。

1品で乳液・日やけ止め・化粧下地の3役を担う多機能アイテムで、忙しい朝のスキンケアをシンプルに整えてくれるのが魅力。

美白※1と肌あれ防止を叶えながら、うるおいを与えて透明感※2のある明るい肌へ導きます。

化粧下地としても使えるため、ベースメイク前の肌をなめらかに整え、メイクの仕上がりも美しくサポートしてくれます。

※1メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ

※2透明感パウダー（n-オクチルシリル化酸化チタン）によるメイクアップ効果

SNSやスペシャル企画も展開



新商品の発売を記念し、『雪肌精』公式Xでは2026年3月5日（木）から11日間限定のコラボ企画を実施。

ブランドミューズを務める新垣結衣さんの限定コメントや、ここでしか見られないコンテンツが毎日投稿されます。

さらに、ユーザー参加型企画や新商品が当たるキャンペーンも予定されており、ブランドファンには見逃せない内容に。

また人気美容雑誌との横断プロジェクトでは、フォトグラファー花盛友里さんによる撮影企画も展開され、透明感あふれる美しい肌の魅力をさまざまな視点から発信していきます。

朝の透明感ケアを雪肌精で



長年愛されてきたスキンケアブランド『雪肌精』から誕生した新しい多機能UV乳液。スキンケア、UV対策、メイク下地までを1本で叶える便利さは、忙しい朝の強い味方になってくれそうです。

新垣結衣さんが魅せる透明感あふれる肌のように、前向きな一日をスタートできるスキンケアとしてぜひチェックしてみてください♡