SixTONES森本慎太郎、松村北斗の「日アカ」緊張緩和プランとは 田中樹「良いわけないじゃん」
【モデルプレス＝2026/03/01】SixTONESの森本慎太郎が、2月28日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に田中樹とともに出演。松村北斗と「第49回日本アカデミー賞」の壇上での共演について語った。
【写真】松村北斗ファンの「秒速5センチメートル」出演俳優
この日「俳優部門をSixTONESの松村北斗が受賞した」と前回の放送に引き続き、「第49回日本アカデミー賞」の話題に触れた田中。昨年の話題賞受賞者である森本が、同じグループの松村へ同賞を引き継ぐという快挙に、田中は「すごいことが起こった」と祝福。森本も「すごいよ！おめでとうございます」と改めて松村を称えた。
すると田中から「壇上で喋ったりする時間あるの？」と質問が。森本は「俺の前の受賞者が山田裕貴くんだったから、裕貴くんからメッセージをもらって。その流れだったから、北斗と話す時間はあるはず」と回答。しかし、真面目なスピーチはせず、「おっす！北斗おめでとう！」と冗談混じりに声をかけ、緊張をほぐすつもりだと明かした。
これには田中から「良いわけないじゃん」と即座にツッコミが。しかし森本は、松村の優秀主演男優賞、優秀助演男優賞、話題賞のトリプル受賞に「北斗がもしかしたら最優秀主演と最優秀助演をとるかもしれない。そんな状況でさ、緊張してたら俺は良くないと思う」と話し、「だし、（メンバーも）来ちゃえばいいし」と、グループ全員で場を和ませたいという思いを語った。
また「アカデミー飯の話です」と授賞式中に出てくる食事について放送でたびたびふれているものの、「見たことがない」「実在するのかもわからない」と言う田中に、森本が「写真撮ってこようか？」と同式中に写真を撮る提案をする場面も。「そこで携帯持ってパシャってできる感じの場なの？」という田中の質問には、森本は「できる感じの場ではないよね…」と即答しつつも、「任せて！」と同式中のミッションも決定していた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
