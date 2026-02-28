井村屋のずんだもち風アイス登場♡贅沢3層仕立ての和スイーツ

井村屋の人気シリーズ「やわもちアイス」から、季節限定の新商品『やわもちアイス ずんだもち味』が登場します。宮城県仙台市の郷土菓子として知られるずんだもちをイメージした和スイーツアイスで、枝豆のやさしい甘みともちもち食感を一度に楽しめるのが魅力。甘味処のような贅沢な味わいをおうちで手軽に楽しめる、和スイーツ好きにぴったりの一品です♪

ずんだもちを再現した3層構造

『やわもちアイス ずんだもち味』は、ずんだアイス・ずんだあん・おもちの3層構造で、ワンスプーンごとに異なる食感と味わいを楽しめる仕立てです。

枝豆ペーストを配合したなめらかなアイスに、粗挽き枝豆入りのずんだあんを重ね、本物のずんだもちのような風味を再現しています。

ずんだあんには沖縄県久米島産「球美（くみ）の塩」を使用し、枝豆本来の甘みや香りを引き立てているのもポイント。自然な味わいを楽しめる和スイーツアイスに仕上がっています。

beillevaire限定フィナンシェ登場！虎ノ門だけの贅沢スイーツ

やわもちアイスならではの食感

やわもちアイス ずんだもち味

価格：194円（税込）

アイス部分には枝豆ペーストと北海道産生クリームを使用し、なめらかでやさしい甘さを実現。ミルクのコクとバニラの香りが加わることで、まろやかな味わいが広がります。

トッピングには、白玉粉ともち粉をブレンドしたやわらかなおもちを5つのせています。

冷凍下でもやわらかく、つるんとしたのど越しともちもち食感が楽しめるのが特長です。やわもちアイスシリーズならではの魅力を存分に味わえます。

内容量：130ml

発売日：コンビニエンスストア：2026年3月2日（月）／一般：2026年3月16日（月）より季節限定で順次発売

販売場所：全国の量販店・スーパー／コンビニエンスストア／井村屋ウェブショップ

おうちで楽しむ和スイーツ時間

枝豆の風味豊かなずんだあんとやわらかなおもちが重なった『やわもちアイス ずんだもち味』は、季節限定ならではの特別感が魅力の和スイーツアイスです。

ひと口ごとに広がるやさしい甘みは、ほっとひと息つきたい時間にもぴったり♡和菓子好きやずんだ好きの方は、この機会にぜひ味わってみてください。