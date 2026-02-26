この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

知らなきゃ損！わが子の成績を1ヶ月で5教科88点上げた親が実践した「3つの工夫」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」で、「【中１実例】勉強嫌いが5教科合計88点UP！正しい勉強の順番とNG学習法を解説」という動画を公開。勉強しているのになかなか成績が上がらない子どもの学習効率を劇的に改善する方法を、実際の成功事例を基に解説した。



動画で紹介されたのは、道山氏のプログラムに参加し、わずか1ヶ月で5教科合計88点アップという成果を出した中学1年生の岡野さんの事例である。当初、岡野さんは勉強を頑張っているにもかかわらず、成績が伸び悩んでいたという。そこで道山氏のアドバイスのもと、親子で学習方法の見直しを行った結果、大きな成果につながったと報告した。



道山氏が岡野さんの家庭に提案した改善策は、大きく分けて3つあったという。1つ目は、ただノートに書き写すだけの「ひたすら書く勉強」をやめ、赤下敷きなどを使って問題を解き、テスト形式で覚える学習法への転換だ。2つ目は、一度解いて終わりにするのではなく、同じ問題集を何度も繰り返し解くことで知識の定着を図ること。そして3つ目は、親が一方的に勉強させるのではなく、目標と達成した際のご褒美を親子で一緒に決める「ごほうび作戦」で、子どものやる気を引き出すことだったと説明する。



道山氏は、成績を上げる方法はシンプルであり、「愛情バロメーターUP」「動機づけ」「勉強効率UP」という3つのステップで成り立っていると指摘する。今回の事例は、特に「動機づけ」と「勉強効率UP」を改善したことで、短期間での成績向上を実現したという。親子関係が良好な家庭であれば、この2つのポイントを見直すだけで、すぐに結果が出ることが多いと語った。



ただ時間をかけて勉強するのではなく、学習の質とモチベーションを高めることが重要だ。紹介された3つの工夫は、子どもの成績に悩む多くの保護者にとって、家庭ですぐに実践できるヒントとなるだろう。試してみてはいかがだろうか。