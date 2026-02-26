ゆうちゃみ、リアルなカップルの姿に結婚観が変化!?
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、３月５日（木）夜９時より「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『さよならプロポーズ via オーストラリア』を放送。それに先立ち、本作のスタジオ見届け人を務めるさや香・新山、ヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみの５名が収録後の合同取材会に登壇し、番組の見どころから自身の人生を分けた決断、さらに最近“さよなら”したものなどプライベートの話まで幅広くトークした。
『さよならプロポーズ』は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが７日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守る。３月５日（木）から放送開始する最新作『さよならプロポーズ viaオーストラリア』では、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台に、シリーズ最多となる３組のカップルが参加。
まずは、番組を見た感想や魅力を質問。桜田は「今回の３組のカップルも個性がよく出ていて、これまで２組だったのが３組見られることによって『こんな考え方もあるんだな』という価値観の数が本当に６人分あるんですよね。学ぶ機会が多かったです！」と熱弁。藤本は「今回は特に“人としての成長”がすごく見られたシーズンでした！相手を思いやる気持ちだったり、考え方を少しずつ寄り添わせていくような成長が全体を通してみるとすごく見られて、もう１回見直したいですね！別人くらい表情も考え方も違ったのが面白かったです」と語り、参加者のリアルな変化を伝えた。
ヒコロヒーは、「私も恋人ができたら、結婚する前にオーストラリアに行きたいと思うくらい素敵な場所でした」と話し、シリーズ最多となる３組のカップルについて「３組いることによって、価値観の数も多いので、カップル同士が互いの話を聞いて気持ちが揺らぐなど、影響を与え合う瞬間がありました」とコメント。新山は、「今シーズンから新しいシステムも導入されましたよね。このシステムがあったからこそカップル間で深く話し合えて、今回すごく人間性が変わることができたんだなと思いました」とカップルたちの変化や成長を語った。また、今シーズンから見届け人に就任したゆうちゃみは、「よくみんなが言う『好きだけじゃやっていけない』ってこういうことなのかなと、私自身もすごく勉強になりました！『結婚したい！』という気持ちは今までなかったんですけど、結婚っていいなと思いました」と語り、番組を通じて自身の結婚観にも変化があったことを明かした。続けて、理想のプロポーズのシチュエーションを尋ねると「でっかいバラの花束を持って、でっかいギラギラな指輪で『結婚してください』っていうベタな感じがいいですね！」と笑顔で語り、会場を和ませた。
番組の「“結婚”か“別れ”の決断」というテーマにちなみ、「人生の分岐点となった、いまの自分を作る決断」を尋ねると、藤本は「モーニング娘。を脱退したこと」を挙げ、「別れるかグループを抜けるのかまさに人生が分かれる決断でした。まさか脱退を選ぶとは（笑）」と話す。新山は「漫才コンビとしてボケとツッコミの役割を入れ替えた時」を挙げ、「いろんな劇場の先輩に相談した時に、『やめとけ』『賞もとれているからそのままでいいやん』って反対されたんですけど、無視して変えて結果的には良かったです（笑）」と笑いを交えながら語った。桜田は「自分の個性というものをやっぱり大事にしようと思い始めて仕事をしたことが、僕の中で大きな決断でした。周りと比べてしまうことも多かったんですけど、自分の戦い方ややりたいこと、価値観に向き合って割り切った時から進み始めたなと思っています」とコメント。また既婚者である藤本と新山に、自身の結婚生活で葛藤や意見の食い違いがあった際の解決法を尋ねる場面も。藤本は「結局話し合いで決めるしかない」と前置きしつつ、「話し合いを寝かせないです。１日で話し合いが済むとは限らないですけど、何日もかけて洗脳していくみたいな感じですかね（笑）」と独自の解決策を明かした。一方、新山は「僕は１日寝かすみたいな感じです。１日寝かして次の日でも解決しない方は、もう１回とりあえず寝てみたり……」と語り、「話し出すのは奥さんがやってくれていますね」と家庭でのリアルな夫婦のやり取りを覗かせた。
番組タイトルにちなんで「新しい自分になるために手放したこと・さよならしたこと」についてトーク。新山は「ダイエットして12〜3kg痩せたので、脂肪と最近さよならしました！ジムに通う習慣がついて、お酒もあんまり飲まなくなりました」と明かすと、藤本は「私はこだわりを持たなくなりました。家事一つとっても、掃除機は絶対朝にかけなきゃいけないと思っていても、仕事と子供のことがあったら朝かけられない時もあるじゃないですか。そういう一つ一つのこだわりを無くして、やれる時にやろうとした方が生きやすいなと思って」と独自のライフハックを告白。ヒコロヒーは「朝活がすごくいいと本で読んで納得したのでやっていたんですが、３日ほどでさよならしました。瞑想しろとか、エクササイズしろとか、朝に日記を書けとか本に書いてあって、その通りに３回やったんですけど、私には何の変化も起きなかったです（笑）」と笑いを誘うエピソードを披露。桜田は「最近筋トレを始めるようになって。２日に１回絶対にやるってことだけでも元々の性格上結構しんどいんですけど、なんとかその怠けちゃう自分と今さよならできそうなところにいるのかなと、ちょっと頑張ってます」とプライベートでのストイックな挑戦を明かした。ゆうちゃみも「17歳からスーパーロングだったんですけど、エクステを全部外して地毛にしました。この７年間くらい毎月ブリーチしていたのもやめました」と見た目の大きな変化について語った。
最後に、視聴者に向けて番組の見どころを尋ねると、桜田は「参加者の皆さんを見ていて、涙が少し出てしまうくらい、心に刺さる言葉や思いやりを感じました。自分と重ねることで、身近な人に対してより優しくなれる気持ちを持てたり、自分の直したい部分を見つけられたりと、学びのある素敵な番組だなと思いました。大切な人と一緒に見て楽しんでいただければと思います！」と温かいメッセージ。藤本は「『こういう言い方はやだな』『この言い方はいいな』みたいに、いいところは吸収して学びになるなと思いました」とコメント。新山は「都内で前シーズン『さよならプロポーズ via スペイン』のタカちゃん（タカミツ）に会ったんですよ。『さよならプロポーズ』に出ている参加者たちは、身近に実在する人たちで（笑）等身大な恋愛が見られるので、身の回りの恋愛と重ねながらぜひ見てほしいなと思います」と締めくくった。
『さよならプロポーズ via オーストラリア』は、３月５日（木）夜９時より無料放送。
