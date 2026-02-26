「先勝」の日は午前中が吉？「大安」などよく聞く言葉のそれぞれの意味とは？【図解 日本のしきたり】

毎日を占う6種類の吉凶「六曜」

「先勝」の日は午前中が吉？

「本日は大安吉日でお日柄もよく・・・・・・」とは、結婚式などのお祝いの席のスピーチでよく聞く言葉ですね。このカレンダーに記された「先勝」「友引」「先負」「仏滅」「大安」「赤口」を「六曜」といい、毎日の吉凶をみるためのものです。

室町時代に中国から伝わったとされ、もともとは現在の「日・月・火・水・木・金・土」の七曜と同様、日にちを区別するために使われていたといわれます。日の吉凶を見るようになったのは、江戸時代後期頃といわれ、庶民の間に広まりました。

したがって六曜には迷信も多くあり、そこに特別な意味はありません。六曜を知りながらも正しく行動したいものです。

「先勝」「友引」「先負」「仏滅」「大安」「赤口」の「六曜」それぞれの読みと意味

「先勝」の読みと意味

「先勝」の読み

「先勝」の読みは、せんかち、せんしょう、さきかち。

「先勝」の意味

「先勝」の意味は、「先んずれば勝つ」という意味。万事に急ぐことがよく、午前中が吉。

「友引」の読みと意味

「友引」の読み

「友引」の読みは、ともびき、ゆういん。

「友引」の意味

「友引」の意味は、「友を引く」と読まれるがもとは「共引」、つまり陰陽がつり合う引き分けのこと。葬式は避けるとされる。朝夕が吉で、正午は凶。

「先負」の読みと意味

「先負」の読み

「先負」の読みは、せんまけ、せんぶさ、さきまけ。

「先負」の意味

「先負」の意味は、「先んずれば負ける」という意味。勝負事や急用は避け、万事静かが吉。午前は凶、午後は吉。

「仏滅」の読みと意味

「仏滅」の読み

「仏滅」の読みは、ぶつめつ。

「仏滅」の意味

「仏滅」の意味は、「仏も滅するような大凶日」という意味だが、もとは「物滅」と書く。何事もうまくいかない凶日。祝い事は避けるとされる。

「大安」の読みと意味

「大安」の読み

「大安」の読みは、たいあん、だいあん。

「大安」の意味

「大安」の意味は、「大いに安し」という意味。万事うまくいく吉日。結婚式などすべての祝い事によい日。

「赤ロ」の読みと意味

「赤ロ」の読み

「赤ロ」の読みは、しゃっこう、しゃっく、せきぐち。

「赤ロ」の意味

「赤ロ」の意味は、何事も油断をいましめ、刃物の扱いに注意し、祝い事は凶。正午のみ吉。

気になる中身を少しだけご紹介！神が依る桜で運気アップ！“お花見”

桜の開花予想から満開までが連日ニュースで報道されるほど、桜の開花はかなり重要な関心事となります。桜の開花が宣言されると今度は満開予想に続き、北上する桜前線を追います。それほど日本人にとって特別な花である桜。日本最古の歌集『万葉集』にも桜の美しさを詠んだ歌が納められ、奈良～平安時代には桜は人々を魅了する花だったことがうかがわれます。しかし花見が広く庶民の楽しみとなったのは、江戸時代になってから。八代将軍・徳川吉宗が飛鳥山（現在の北区）や隅田川の土手（墨田区）などに桜を植樹し、江戸庶民たちが弁当持参で花見に出かけ宴会を楽しむようになりました。桜の代名詞であるソメイヨシノや、花見団子が登場したのもこの頃といわれています。

一方農民たちの間では、春の農作業の前に田の神様を迎える花見が古くから行われていました。春に山から降りてくる神様が田の神様となり、桜に依ると考えられていたからです。桜の「サ」は田の神様を、「クラ」は神様の座る場所の「御座」を意味し、桜は神様の依りしろとされました。花の咲き具合でその年の稲の豊作を占い、満開の桜に豊作を祈願しました。農民にとっての花見は、稲の実り具合に関わる大切な年中儀礼だったのです。そしてこれこそが、花見をするルーツともいわれます。桜の季節にはぜひとも花見をしてその年の吉凶を占い、運気アップにつなげましょう。

1月7日に七草がゆを食べるのはなぜ？ヘルシーなしきたり“七草がゆ”

「七日正月」ともいわれる1月7日は、五節句のひとつ「人日の節句」です。6日の夜から7日の朝までを「六日年越し」「六日年取り」と呼び、正月七日の朝には7種類の若菜を炊き込んだ七草がゆを食べます。若菜の生命力を体の中に取り入れて、無病息災を祈りました。七草がゆは、中国の官吏が昇進の決まる1月7日に薬草の若菜を食べて立身出世を願ったのがそもそもの始まりといわれています。それが日本に伝わり、平安時代に宮中行事として行なわれるようになりました。当時は七草を汁に入れて食べるならわしでしたが、やがてかゆに入れて食べるようになり、江戸時代には幕府の公式行事に取り入れられました。一般家庭に七草がゆの風習が広まったのもこのころです。

6日の昼に七草を摘んで、7日の朝の朝食として食べられました。春の七草は地域で多少異なりますが「せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ、これぞ七草」と和歌で歌われるこれらが一般的です。七草を調理する際には、できるだけ大きな音を立ててまな板をたたき、刻むのがしきたり。お囃子まであるそうです。実はこうすることで七草の栄養価を引き出し、余すことなく体内に取り入れる効果も。青葉の少ない冬場のビタミン補給と、お正月のごちそうで疲れた胃腸をいたわる先人の知恵の詰まった七草がゆで、体の中の健康パワーをチャージしましょう。

