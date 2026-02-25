この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

知っておきたい！本命校に落ちて自信を失った子どもへのNG対応と正しい支え方

思春期の子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【受験生のリアル】本命不合格で自信ゼロの子どもにできること！親はどう支えればいい？」と題した動画を公開。本命校の受験に失敗し、自信を失ってしまった子どもに対し、親がどのようにサポートすべきかを具体的に解説した。



動画ではまず、本命校に2校不合格となり、自信をなくして昼夜逆転の生活に陥り、期末の追試も受けられていないという高校3年生の事例を紹介。道山氏は、このような精神的に追い詰められた状態の子どもに無理やり勉強をさせようとするのは、「ガソリンが入っていない車を無理やり走らせようとしている状態」と同じであり、逆効果だと指摘する。



道山氏によると、このような状況で親がすべき最も重要なことは、受験勉強よりも子どもの心のケアを最優先にすることだという。まずは子どもの話をじっくり聞き、「つらかったね」と共感の言葉をかけることが大切だと語る。勉強のことは一切言わず、安心できる環境を整えることで、子どもの心のエネルギーを回復させる必要があると説明した。



心のエネルギーが回復してきたら、次に生活リズムの改善と、高校卒業に不可欠な「追試を受けること」に焦点を当てるべきだと道山氏は続ける。そもそも高校を卒業できなければ、大学受験の資格すら失ってしまうため、まずは卒業を確実にすることが受験よりも重要だと強調した。



万が一、全ての大学に不合格だった場合に備え、「大学は浪人することができる」という選択肢を提示しておくことも有効だという。道山氏は「長い人生、1年浪人しても大したことはない」と伝え、子どもを過度なプレッシャーから解放してあげることが、結果的に子どもの気持ちを楽にさせるとアドバイスした。不合格のショックで無気力になっている子どもに対し、目先の受験結果だけを問うのではなく、まずは心に寄り添い、卒業という現実的な目標を支えることが親の役割だと言えるだろう。子どもの将来を思うなら、試してみてはいかがだろうか。