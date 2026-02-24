AIが人間っぽい応答をするのは「そのように開発されたから」だけではなく「なぜか人間っぽくなった」という部分も大きいとAnthropicが説明

AIが人間っぽい応答をするのは「そのように開発されたから」だけではなく「なぜか人間っぽくなった」という部分も大きいとAnthropicが説明