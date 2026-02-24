BE:FIRSTのSNSにて、メンバーがライブで自撮りをして歌う動画が公開され、話題を集めている。

■BE:FIRSTがフロートに乗り「夢中」を笑顔で歌う

これはBE:FIRSTが2025年11月から2026年2月にかけて開催したファンミーティングツアー『BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My ”BESTY” vol.2-』の一部を切り取ったもの。フロートに乗ったメンバーが自撮り棒を持ち、「夢中」を温かく歌い上げながら、カメラに笑顔を向けていく。

黒髪のSHUNTO（シュント）は美声を響かせながらドアップでカメラを覗き込み、MANATO（マナト）はカメラのセッティングに少し苦労した様子ながら、笑顔に満ちたファンの姿をしっかりとカメラに収めていく。SOTA（ソウタ）とJUNON（ジュノン）の通称“マンションズ”は並んで仲睦まじく笑い、RYUHEI（リュウヘイ）とLEO（レオ）も仲良く寄り添って「イェーイ！」と笑顔を見せた。

SNSでは「みんなかわいすぎて過呼吸」「まなとの目きゅるきゅるすぎてかわいい」「最後のマンションズ尊すぎ」「皆んなの自撮り可愛い過ぎる」「破壊力ある」「画質良いしみんなエモい」「黒髪リュウヘイビジュいいから近づくとドキドキしちゃう」「その笑顔は反則だよ」「みんなビジュ良すぎる」「自撮り最高」と大きな反響を集めている。

■『BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My ”BESTY” vol.2-』の様子