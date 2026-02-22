「以前より優しくなったかも」男性の“話し方”が変わるのは本命サイン
同じ男性でも、相手への気持ちが変わってくると、口調や言葉選びが柔らかくなったり、丁寧になったりなど会話に少し変化が見られるもの。そんな風に男性の本命サインは、話し方の変化にも出ます。
否定から入らなくなる
友達関係だった時は軽くツッコんでいたのに、恋をすると「それもいいね」と受け止める姿勢になる男性は少なくありません。きっと女性のことを「大切に扱おう」という気持ちになっているからでしょう。
未来形の言葉が自然と増える
男性の口から、「今度やろう」「一緒に行こう」といったセリフが自然に増えていくのも、本命サインの可能性大。あなたとの将来を意識し始めている証拠です。
冗談の質まで変わる
男性は女性に本気で恋心を抱くと、冗談の質まで変わります。きつい言葉を避け、柔らかい表現に変わるのは、女性のことを「傷つけてはいけない」と考えるようになったからこそ。男性は本命相手ほど、言葉のトーンを調整するんです。
男性の本気の恋心は、態度だけでなく言葉にも表れます。今回挙げたような変化が男性に見られるなら、その男性はあなたを特別視していることでしょう。
