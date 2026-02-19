少ない投資で大きな効果「ソックスだけが浮いて見えない」メリットだらけの可愛い合わせ方

写真拡大 (全5枚)



あったかオシャレな「ブーツ以外」

あたたかく、そのうえスタイルの格上げを図れる足元のレシピにフォーカス。ブーツに頼らずともさまになるソックスやタイツのアイディアが、冬の装いの楽しみを広げてくれるはず。



ミュールの後ろ姿を飾るバックロゴ

ロゴソックス／SORIN（SORIN池袋パルコ店）　ブルゾン／uncrave　スエットトップス／スローン（ザ ショップ スローン 新静岡セノバ店）　グレーニットスカート／CLOSED（トヨダトレーディング プレスルーム）　ブラウンミュール／Mollini（ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム）　


ミュールのかかとを埋めるように、バックロゴで遊びを効かせて抜かりない後ろ姿へ。硬派なグレースカートもほどよくなごむアクセントにつながる。小ぶりなロゴを選び、さりげなく。



ミニ丈を微糖に導く端正なグレータイツ

グレーリブ裏起毛タイツ／靴下屋（タビオ）　ベージュダウンコート／OOF WEAR（ティースクエア プレスルーム）　ミニスカート／ルル・ウィルビー（アルアバイル）　シューズ／TSURU By MARIKO OIKAWA　


ふんわりとした厚手タイツでミニ丈の心もとなさを払拭。心地いい肌当たりの裏起毛素材で、保温効果もしっかり確保。ソフトなウエストゴム仕様で腰まわりに心地よくフィット。縦のラインを強調するリブによって、脚をすらりと長く見せる効果も期待できる。



プリーツに奥行きを生む白どうしのレイヤード

シアーソックス／17℃（Blondoll 新丸の内ビル店）　ケーブルソックス／UNIQLO　スエットトップス／チャンピオン（ヘインズブランズ ジャパン　カスタマーセンター）　プリーツスカート／プラステ　ブラウンスエードシューズ／ファビオ ルスコーニ（伊勢丹新宿店 本館2階 婦人靴）　


ざっくり編まれたケーブル地に、肌がほんのり透けるシアーを仕込んでぬくもりと洒落感を両得。軽やかにゆれるプリーツスカートの適度な重みに。ソックスの厚みに変化をつければ重ねてももたつきにくい。



【全22スタイルの一覧】≫ブーツに飽きたら「ソックスで可愛く」コーディネートのバランスも整う「足元上手な実例集」