少ない投資で大きな効果「ソックスだけが浮いて見えない」メリットだらけの可愛い合わせ方







あったかオシャレな「ブーツ以外」

あたたかく、そのうえスタイルの格上げを図れる足元のレシピにフォーカス。ブーツに頼らずともさまになるソックスやタイツのアイディアが、冬の装いの楽しみを広げてくれるはず。







ミュールの後ろ姿を飾るバックロゴ

ロゴソックス／SORIN（SORIN池袋パルコ店） ブルゾン／uncrave スエットトップス／スローン（ザ ショップ スローン 新静岡セノバ店） グレーニットスカート／CLOSED（トヨダトレーディング プレスルーム） ブラウンミュール／Mollini（ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム）



ミュールのかかとを埋めるように、バックロゴで遊びを効かせて抜かりない後ろ姿へ。硬派なグレースカートもほどよくなごむアクセントにつながる。小ぶりなロゴを選び、さりげなく。







ミニ丈を微糖に導く端正なグレータイツ

グレーリブ裏起毛タイツ／靴下屋（タビオ） ベージュダウンコート／OOF WEAR（ティースクエア プレスルーム） ミニスカート／ルル・ウィルビー（アルアバイル） シューズ／TSURU By MARIKO OIKAWA



ふんわりとした厚手タイツでミニ丈の心もとなさを払拭。心地いい肌当たりの裏起毛素材で、保温効果もしっかり確保。ソフトなウエストゴム仕様で腰まわりに心地よくフィット。縦のラインを強調するリブによって、脚をすらりと長く見せる効果も期待できる。







プリーツに奥行きを生む白どうしのレイヤード

シアーソックス／17℃（Blondoll 新丸の内ビル店） ケーブルソックス／UNIQLO スエットトップス／チャンピオン（ヘインズブランズ ジャパン カスタマーセンター） プリーツスカート／プラステ ブラウンスエードシューズ／ファビオ ルスコーニ（伊勢丹新宿店 本館2階 婦人靴）



ざっくり編まれたケーブル地に、肌がほんのり透けるシアーを仕込んでぬくもりと洒落感を両得。軽やかにゆれるプリーツスカートの適度な重みに。ソックスの厚みに変化をつければ重ねてももたつきにくい。







