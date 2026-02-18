【ちいかわ】「ちいかわだらけ」「ハチワレだらけ」オンラインくじ 2月24日（火）同時開催！
オンラインくじサービス「ちいかわマーケット ちいかわくじ」において、「ちいかわだらけくじ（1回・税込1100円）」と「ハチワレだらけくじ（1回・税込1100円）」が2026年2月24日（火）11：00〜3月2日（月）23：59の期間、販売される。
＞＞＞「ちいかわだらけ」「ハチワレだらけ」の景品をチェック！（写真26点）
『ちいかわ』は、イラストレーター・ナガノが手掛けるX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっぴりハードな日々の物語だ。
2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』が『めざましテレビ』（フジテレビ系列）内にて放送中で、大人から子どもまで幅広い人気を博し、大きな注目を集めている。
そんな大注目の『ちいかわ』から、何度引いてもちいかわしか出ない「ちいかわだらけくじ」と、ハチワレしか出ない「ハチワレだらけくじ」が同時に開催される。
それぞれA賞には、お家でゆったり癒される全長40cm超えの超BIGなぬいぐるみから、ちょっとしたお出かけにぴったりなぬいぐるみポシェットまで、どう転んでも、「ちいかわだらけくじ」はちいかわが、「ハチワレだらけくじ」はハチワレが当たるハズレ無しのラインナップとなっている。
そして「ちいかわだらけくじ」または「ハチワレだらけくじ」を「10回 シールおまけ」ボタンから購入した方には、もれなくA6サイズのシールシートがプレゼントされる。
ぜひくじに参加して「ちいかわだらけ」「ハチワレだらけ」を満喫しよう！
（C）nagano
＞＞＞「ちいかわだらけ」「ハチワレだらけ」の景品をチェック！（写真26点）
『ちいかわ』は、イラストレーター・ナガノが手掛けるX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっぴりハードな日々の物語だ。
2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』が『めざましテレビ』（フジテレビ系列）内にて放送中で、大人から子どもまで幅広い人気を博し、大きな注目を集めている。
それぞれA賞には、お家でゆったり癒される全長40cm超えの超BIGなぬいぐるみから、ちょっとしたお出かけにぴったりなぬいぐるみポシェットまで、どう転んでも、「ちいかわだらけくじ」はちいかわが、「ハチワレだらけくじ」はハチワレが当たるハズレ無しのラインナップとなっている。
そして「ちいかわだらけくじ」または「ハチワレだらけくじ」を「10回 シールおまけ」ボタンから購入した方には、もれなくA6サイズのシールシートがプレゼントされる。
ぜひくじに参加して「ちいかわだらけ」「ハチワレだらけ」を満喫しよう！
（C）nagano
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優